Движение грузовиков ограничили в Алматинской области

С 13:00 3 сентября в Алматинской области временно ограничено движение грузового транспорта на участке автодороги KZ05-10 «Алматы – Төңкеріс – Байсерке – Междуреченское – а/д «Астана – Алматы», сообщили в дорожной службе.

Ограничение действует с 20-го по 51-й километр – между селами Коктерек и Аксай. Причина – проведение среднего ремонта дороги.

На время работ для грузового транспорта предусмотрен объезд по республиканским трассам «Алматы – Конаев», «Конаев – Курты», «Алматы – Шелек – Хоргос», а также по дороге местного значения «Байсерке – Али».

Предварительно открыть движение на участке планируют 30 сентября 2026 года.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута и соблюдать требования дорожных знаков. Дополнительную информацию о состоянии дорог можно получить круглосуточно по номеру 1403.

На каких трассах Казахстана уже измеряют среднюю скорость

Как ИИ следит за водителями: что меняется на трассах Казахстана