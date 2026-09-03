Движение грузовиков ограничили в Алматинской области
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С 13:00 3 сентября в Алматинской области временно ограничено движение грузового транспорта на участке автодороги KZ05-10 «Алматы – Төңкеріс – Байсерке – Междуреченское – а/д «Астана – Алматы», сообщили в дорожной службе.
Ограничение действует с 20-го по 51-й километр – между селами Коктерек и Аксай. Причина – проведение среднего ремонта дороги.
На время работ для грузового транспорта предусмотрен объезд по республиканским трассам «Алматы – Конаев», «Конаев – Курты», «Алматы – Шелек – Хоргос», а также по дороге местного значения «Байсерке – Али».
Предварительно открыть движение на участке планируют 30 сентября 2026 года.
Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута и соблюдать требования дорожных знаков. Дополнительную информацию о состоянии дорог можно получить круглосуточно по номеру 1403.
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