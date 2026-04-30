В Астане временно приостановили движение поездов LRT в связи с проведением плановых работ, передает BAQ.kz.

Как сообщили в профильных службах, тестовые испытания подвижного состава и основных систем линии LRT завершены в полном объёме.

В настоящее время на линии проводятся клининговые и регламентные работы.

“В связи с этим до 5 мая движение всех поездов LRT временно приостановлено”, - говорится в сообщении.

На объектах LRT выполняются работы по очистке эстакадной инфраструктуры и станционных помещений.

Кроме того, специалисты готовят отдельные инженерные системы к дальнейшей эксплуатации.

Отмечается, что все мероприятия проходят в плановом режиме в рамках подготовки инфраструктуры.

После завершения работ движение поездов планируется возобновить.

Ранее на линии проводились тестовые испытания перед запуском системы.

