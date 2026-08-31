В ночное время в Алматы двое молодых людей попытались проникнуть в бомбоубежище.

По данным Департамента полиции города, инцидент произошел на пересечении проспекта Абая и улицы Тлендиева.

Что произошло

О подозрительной ситуации руководство предприятия, ответственного за объект, сообщило в полицию. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

По предварительным данным, двое молодых людей пытались взломать замок бомбоубежища. При себе у них были инструменты, которые могли использоваться для проникновения на закрытый объект.

Обоих доставили в управление полиции Алмалинского района.

Зачем они пытались проникнуть

Во время разбирательства молодые люди объяснили свой поступок любопытством. По их словам, об объекте они узнали от знакомых.

Представители предприятия отметили, что попытки посторонних проникнуть в бомбоубежище происходили и раньше. При этом внутри объекта не хранятся ценные вещи.

Ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего и выясняет причины попытки незаконного проникновения.

Правоохранители напоминают, что закрытые объекты не предназначены для посещения посторонними, а попытка проникновения может повлечь ответственность.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

Ранее 20 жамбылцев проникли на золотодобывающее предприятие.

20 человек без соответствующего разрешения вошли на территорию предприятия, которое относится к опасным производственным объектам и охраняется частной охранной организацией.

В ходе судебного разбирательства все нарушители признали свою вину и выразили раскаяние. Их вина также была подтверждена материалами дел, в том числе протоколами, объяснениями, рапортами сотрудников полиции и предприятия.

Читайте также: