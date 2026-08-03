В Усть-Каменогорске полицейские задержали двух местных жителей, подозреваемых в хранении наркотиков с целью сбыта. У них изъяли 91 сверток с запрещенными веществами.

Операцию провели сотрудники отдела по противодействию наркопреступности в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2026».

По данным полиции, задержанными оказались жители города 18 и 19 лет. Их подозревают в хранении наркотических средств с целью сбыта, совершенном группой лиц.

Во время личного досмотра у молодых людей обнаружили и изъяли 91 сверток с запрещенными веществами.

Согласно заключению судебно-экспертного исследования, в изъятом находились психотропные вещества мефедрон общим весом 25,29 грамма, α-PVP – 27,21 грамма, а также наркотическое средство смола каннабиса весом 6,24 грамма, такой объем относится к особо крупному размеру.

По факту возбуждено досудебное расследование. В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, второй помещен в изолятор временного содержания.

В Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области напомнили, что незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ является уголовно наказуемым деянием. Работа по выявлению и пресечению наркопреступлений продолжается.

Ранее был задержан алматинец, который оборудовал квартиру под выращивание "запрещенки".

Там была создана специальная система с использованием профессионального оборудования, что указывает на подготовленный характер деятельности.

Во время обыска сотрудники полиции обнаружили не только растения, но и предметы, которые могли использоваться для их выращивания, последующей обработки и упаковки. Среди изъятого – оборудование для создания необходимых условий культивирования, упаковочные материалы, электронные устройства для взвешивания, а также подготовленное растительное вещество.

В настоящее время все обнаруженные предметы и вещества переданы на исследование. Экспертам предстоит установить вид растений, их массу, наличие запрещенных компонентов и другие характеристики, имеющие значение для расследования. По итогам экспертиз и следственных мероприятий будет определена дальнейшая правовая оценка произошедшего.

Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства дела, включая возможные источники приобретения оборудования, происхождение обнаруженных веществ и возможные связи подозреваемого с незаконным оборотом наркотических средств.

Читайте также: