Двое рабочих потеряли сознание в канализационном люке в ВКО

Двое работников коммунального предприятия потеряли сознание во время очистки канализационных труб в поселке Касым Кайсенова Уланского района Восточно-Казахстанской области, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Что произошло

Инцидент произошел 20 августа около 14:30 возле дома №11.

Во время очистки канализационных труб один из рабочих спустился в люк и потерял сознание. Его коллега попытался оказать помощь и спустился следом, однако также потерял сознание.

Кто заметил происшествие

Ситуацию заметил криминалист Уланского района Асет Нагашбаев, который проходил рядом. Услышав тревожные крики и увидев людей возле люка, он сообщил о случившемся участковому инспектору полиции.

На место прибыл участковый инспектор Нурдаулет Тетепов.

Как удалось спасти мужчин

Понимая, что промедление может быть опасным, инспектор попросил принести веревку, закрепил ее и спустился в канализационный люк.

Он помог выбраться на поверхность сначала одному рабочему, затем второму.

После спасения мужчин передали прибывшей бригаде скорой медицинской помощи.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее двое работников пострадали при выбросе соляной кислоты на МАЭК в Актау.

Происшествие случилось 23 апреля около 10:30 в одном из производственных цехов.

По предварительным данным, рабочие проводили кислотную промывку оборудования. После завершения процесса и отключения насоса при снятии шланга произошёл выброс раствора соляной кислоты. В результате брызги попали на лицо и в глаза сотрудников.

Пострадавших оперативно доставили в областную больницу, где им оказали медицинскую помощь.

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