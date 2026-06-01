Двух сибирских косуль незаконно добыли в области Жетысу
В области Жетысу полицейские выявили факт незаконной охоты на сибирских косуль.
По данным досудебного расследования, мужчина выехал в степную местность, заявив, что направляется на охоту на волков. Однако в лесной зоне, не имея разрешения на отстрел диких животных, он произвёл несколько выстрелов из зарегистрированного нарезного оружия по косулям.
В результате были незаконно добыты две сибирские косули.
После разделки туш животных мужчину задержали сотрудники полиции непосредственно на месте происшествия.
По информации территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира региона, государству причинён ущерб на сумму более 3,2 млн тенге.
Уголовное дело направлено в прокуратуру для дальнейшего рассмотрения в суде.
В полиции напомнили, что незаконная охота наносит вред животному миру и влечёт уголовную ответственность.
Ранее на 6 лет осудили браконьеров за отсрел сибирских косуль.
