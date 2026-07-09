Джеки Чан начал съемки фильма в Казахстане

9 Июля 2026, 15:10
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Министерство культуры и информации 9 Июля 2026, 15:10
9 Июля 2026, 15:10
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Фото: Министерство культуры и информации

В Алматы официально запустили съемки фильма «Доспехи бога: Ультиматум» с участием Джеки Чана, передает BAQ.KZ.

Съемки картины пройдут с июля по октябрь 2026 года в Алматы, Алматинской и Мангистауской областях. Режиссером проекта выступит казахстанский постановщик Роберт Кун.

Фильм создается при поддержке Министерства культуры и информации Казахстана и китайской государственной кинокомпании China Film Group Corporation. Производством занимаются казахстанская компания Sәlem Entertainment и гонконгская Billion Target.

Официальная часть

На церемонии запуска присутствовали заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева, аким Алматы Дархан Сатыбалды, аким Алматинской области Марат Султангазиев, а также представители казахстанской и зарубежной киноиндустрии.

Аида Балаева поздравила актера с началом съемок и поблагодарила его за вклад в развитие культурных связей между Казахстаном и Китаем.

«Выражаю вам благодарность за популяризацию культуры Казахстана на мировой арене и укрепление культурно-гуманитарных связей наших стран. Желаю новых творческих достижений и успехов в предстоящих съемках», – сказала министр.

Во время визита Джеки Чан встретился с юными художниками и молодыми казахстанскими кинематографистами. Дети подарили актеру его портреты, а он пожелал начинающим талантам успехов и призвал всегда развиваться и любить свое дело.

Официальный старт съемок ознаменовала традиционная памятная фотография с кинотарелкой – символом начала производства фильма.

 
 
 
 
 
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Публикация от Пятый регион - Каскелен и Карасайский район (@5region.kaskelen)

Съемочная площадка в Каскелене

А еще для съемок фильма «Доспехи Бога 4: Ультиматум» в городе Каскелен Алматинской области построили современный кинопавильон Dala Stage Creative Tech Park. Площадь комплекса составила 15 гектаров, а площадь застройки – 3 тысячи квадратных метров. Завершить строительство планируется в августе 2026 года. Ожидается, что новый павильон станет одной из крупнейших современных площадок для кинопроизводства в Казахстане, поможет привлечь международные проекты, инвестиции и даст новый импульс развитию отечественной киноиндустрии.

Съемки уже прошли на Бозжыре

Напомним, первые съемки фильма «Доспехи Бога 4: Ультиматум» стартовали в июне в Мангистауской области. Одной из главных локаций стало урочище Бозжыра, где международная съемочная группа работала с 7 по 12 июня.

Проект реализуют компании Sәlem Entertainment и Dala Edge Creative Tech Park при поддержке местных властей. В акимате региона отмечали, что съемки помогут развивать креативную индустрию, привлекать туристов и повышать инвестиционную привлекательность Мангистауской области.

Основные съемки фильма пройдут в Казахстане с июля по октябрь 2026 года, а их площадками станут Алматы, Алматинская и Мангистауская области. Выход картины в мировой прокат ожидается в феврале 2027 года.

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