В Алматы официально запустили съемки фильма «Доспехи бога: Ультиматум» с участием Джеки Чана, передает BAQ.KZ.

Съемки картины пройдут с июля по октябрь 2026 года в Алматы, Алматинской и Мангистауской областях. Режиссером проекта выступит казахстанский постановщик Роберт Кун.

Фильм создается при поддержке Министерства культуры и информации Казахстана и китайской государственной кинокомпании China Film Group Corporation. Производством занимаются казахстанская компания Sәlem Entertainment и гонконгская Billion Target.

Официальная часть

На церемонии запуска присутствовали заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева, аким Алматы Дархан Сатыбалды, аким Алматинской области Марат Султангазиев, а также представители казахстанской и зарубежной киноиндустрии.

Аида Балаева поздравила актера с началом съемок и поблагодарила его за вклад в развитие культурных связей между Казахстаном и Китаем.

«Выражаю вам благодарность за популяризацию культуры Казахстана на мировой арене и укрепление культурно-гуманитарных связей наших стран. Желаю новых творческих достижений и успехов в предстоящих съемках», – сказала министр.

Во время визита Джеки Чан встретился с юными художниками и молодыми казахстанскими кинематографистами. Дети подарили актеру его портреты, а он пожелал начинающим талантам успехов и призвал всегда развиваться и любить свое дело.

Официальный старт съемок ознаменовала традиционная памятная фотография с кинотарелкой – символом начала производства фильма.