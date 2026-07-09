Джеки Чан начал съемки фильма в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы официально запустили съемки фильма «Доспехи бога: Ультиматум» с участием Джеки Чана, передает BAQ.KZ.
Съемки картины пройдут с июля по октябрь 2026 года в Алматы, Алматинской и Мангистауской областях. Режиссером проекта выступит казахстанский постановщик Роберт Кун.
Фильм создается при поддержке Министерства культуры и информации Казахстана и китайской государственной кинокомпании China Film Group Corporation. Производством занимаются казахстанская компания Sәlem Entertainment и гонконгская Billion Target.
Официальная часть
На церемонии запуска присутствовали заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева, аким Алматы Дархан Сатыбалды, аким Алматинской области Марат Султангазиев, а также представители казахстанской и зарубежной киноиндустрии.
Аида Балаева поздравила актера с началом съемок и поблагодарила его за вклад в развитие культурных связей между Казахстаном и Китаем.
«Выражаю вам благодарность за популяризацию культуры Казахстана на мировой арене и укрепление культурно-гуманитарных связей наших стран. Желаю новых творческих достижений и успехов в предстоящих съемках», – сказала министр.
Во время визита Джеки Чан встретился с юными художниками и молодыми казахстанскими кинематографистами. Дети подарили актеру его портреты, а он пожелал начинающим талантам успехов и призвал всегда развиваться и любить свое дело.
Официальный старт съемок ознаменовала традиционная памятная фотография с кинотарелкой – символом начала производства фильма.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Съемочная площадка в Каскелене
Съемки уже прошли на Бозжыре
Напомним, первые съемки фильма «Доспехи Бога 4: Ультиматум» стартовали в июне в Мангистауской области. Одной из главных локаций стало урочище Бозжыра, где международная съемочная группа работала с 7 по 12 июня.
Проект реализуют компании Sәlem Entertainment и Dala Edge Creative Tech Park при поддержке местных властей. В акимате региона отмечали, что съемки помогут развивать креативную индустрию, привлекать туристов и повышать инвестиционную привлекательность Мангистауской области.
Основные съемки фильма пройдут в Казахстане с июля по октябрь 2026 года, а их площадками станут Алматы, Алматинская и Мангистауская области. Выход картины в мировой прокат ожидается в феврале 2027 года.
Самое читаемое
- Казахстанец накопил на пенсию почти 388 миллионов тенге
- Окровавленного мужчину с ножом и кирпичом нашли на улице в Алматы
- Директор предприятия пытался подкупить следователя в области Улытау
- Казахстанцам начали рассылать письма из налоговой: кого заподозрили в скрытом бизнесе
- В школах Казахстана внедрят новую систему медицинских осмотров