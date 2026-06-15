Легенда боевиков начал съемку фильма в казахстанских пейзажах
"Доспехи Бога 4" снимают в Мангистауской области.
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В Мангистауской области начались съемки международного кинопроекта "Доспехи Бога 4: Ультиматум", в котором участвует известный актер мирового кино Джеки Чан.
Первые съемочные кадры уже отсняты на уникальных природных ландшафтах региона. Проект реализуется компаниями Sәlem Entertainment и Dala Edge Creative Tech Park.
Одной из ключевых локаций выбрано урочище Бозжыра, где съемочная группа численностью около 35 человек в период с 7 по 12 июня провела основные съемочные работы.
Организационную поддержку проекту оказал акимат Мангистауской области. В рамках визита обсуждались вопросы развития креативной индустрии, кино- и телепроизводства, а также продвижения туристического и культурного потенциала региона.
Отмечается, что съемки проходят при поддержке местных властей и направлены на развитие креативной экономики и продвижение региона на международном уровне.
По словам представителей региона, Мангистау обладает значительным потенциалом для реализации масштабных кинопроектов благодаря уникальным природным локациям. Реализация подобных проектов также способствует развитию туризма и повышению инвестиционной привлекательности области.
Съемки планируется завершить в этом году. Выход фильма в мировой прокат ожидается в феврале 2027 года.
Ранее мы писали, что Мангистаускую область могут выбрать основной площадкой для съёмок нового фильма с участием мировой кинозвезды Джеки Чана. Также сообщалось, что в Каскелене строят павильон для фильма Джеки Чана.
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