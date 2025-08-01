  • 1 Августа, 03:17

Дженнифер Лопес прибыла в Астану

Редакция Baq.kz следила за рейсами из Шарм-эль-Шейха в Астану через сервис Flightradar24.

Сегодня, 02:28
АВТОР
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коллаж BAQ.KZ Сегодня, 02:28
Сегодня, 02:28
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Фото: коллаж BAQ.KZ
Американская поп-звезда Дженнифер Лопес прилетела в столицу Казахстана в ночь на 1 августа — всего за несколько часов до концерта на Astana Arena. Как выяснила редакция Baq.kz, рейс, на котором предположительно летела артистка, зафиксирован в приложении Flightradar24.
 
Мы отслеживали вылеты из Шарм-эль-Шейха, где 30 июля состоялся концерт Джей Ло в рамках её мирового тура UP ALL NIGHT. Именно в 18:23 по местному времени оттуда вылетел чартерный рейс AEH430 (Amelia International) и приземлился в Астане около 02:28 по времени Казахстана — в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев (NQZ).
 
 
Скриншот Flightradar - BAQ.KZ
 
По данным афиши, опубликованной самой Дженнифер Лопес в Instagram, её гастрольный маршрут выглядит следующим образом:
•30 июля — Шарм-эль-Шейх
•1 августа — Астана, Казахстан
•3 августа — Ереван
•5 августа — Стамбул
•7 августа — Ташкент
•10 августа — Алматы
 
Самолёт Airbus A319-111 с регистрацией F-HDRA действительно следует по маршрутам, соответствующим концертному графику звезды. В предыдущие дни этот же борт выполнял рейсы:
•30 июля — Абу-Даби → Шарм-эль-Шейх
•28 июля — Бухарест → Абу-Даби
 
 
Скриншот Instagram/@jlo - BAQ.kz
 
Таким образом, всё указывает на то, что Джей Ло использует данный самолёт для перемещений в рамках своего тура. Где именно она остановилась — пока неизвестно. 
 
Сегодня вечером в Астане состоится её грандиозное шоу — ожидается аншлаг на Astana Arena. 
 
Редакция Baq.kz продолжает следить за визитом звезды и сообщит подробности о выступлении и пребывании Лопес в столице.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес впервые включила Казахстан в своё мировое турне. Концерт в Астане на стадионе "Астана-Арена" запланирован на 1 августа.

Напомним, в правительстве подтвердили проведение концерта, подчеркнув ожидаемый рост туристического потока и вклад в экономику столицы.

Отметим, что на подготовку сцены и монтаж оборудования на "Астана-Арене" отводится шесть дней. Для защиты газона организаторы используют специальное покрытие.

Известно, что цены на билеты стартовали от 40 000 тенге, максимальная стоимость достигала 150 000. Всего было предложено 15 ценовых категорий.

Позже стало известно, что первый день продаж сопровождался техническими сбоями. В Ticketon признали ошибки в системе и пообещали компенсировать ущерб.

По словам владельца Freedom Holding Тимура Турлова, около 10% билетов оказались дублированы, из-за чего продажу временно приостановили.

Позже организаторы сообщили, что около 200 человек смогут попасть на концерт бесплатно. Ваучеры выдали пострадавшим от сбоя.

Также стало известно, что некоторым казахстанцам вернут средства за билеты в двойном размере. Такое решение принято в связи с техническими проблемами и пересадками.

Позже Дженнифер Лопес лично поблагодарила казахстанских фанатов за поддержку. Видеообращение певицы появилось в её соцсетях.

Из-за подготовки к концерту стадион стал временно недоступен для ФК "Астана". Клубу пришлось скорректировать график игр в еврокубках.

Отметим, что в Алматы анонсировали дополнительный концерт Джей Ло. Выступление запланировано на 10 августа, билеты уже в продаже.

По информации Миннацэкономики, шоу Дженнифер Лопес и Backstreet Boys могут принести в бюджет свыше 1 млрд тенге налогов.

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