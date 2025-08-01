Американская поп-звезда Дженнифер Лопес прилетела в столицу Казахстана в ночь на 1 августа — всего за несколько часов до концерта на Astana Arena. Как выяснила редакция Baq.kz , рейс, на котором предположительно летела артистка, зафиксирован в приложении Flightradar24.

Мы отслеживали вылеты из Шарм-эль-Шейха, где 30 июля состоялся концерт Джей Ло в рамках её мирового тура UP ALL NIGHT. Именно в 18:23 по местному времени оттуда вылетел чартерный рейс AEH430 (Amelia International) и приземлился в Астане около 02:28 по времени Казахстана — в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев (NQZ).

Скриншот Flightradar - BAQ.KZ

По данным афиши, опубликованной самой Дженнифер Лопес в Instagram, её гастрольный маршрут выглядит следующим образом:

•30 июля — Шарм-эль-Шейх

•1 августа — Астана, Казахстан

•3 августа — Ереван

•5 августа — Стамбул

•7 августа — Ташкент

•10 августа — Алматы

Самолёт Airbus A319-111 с регистрацией F-HDRA действительно следует по маршрутам, соответствующим концертному графику звезды. В предыдущие дни этот же борт выполнял рейсы:

•30 июля — Абу-Даби → Шарм-эль-Шейх

•28 июля — Бухарест → Абу-Даби

Скриншот Instagram/@jlo - BAQ.kz

Таким образом, всё указывает на то, что Джей Ло использует данный самолёт для перемещений в рамках своего тура. Где именно она остановилась — пока неизвестно.

Сегодня вечером в Астане состоится её грандиозное шоу — ожидается аншлаг на Astana Arena.

Редакция Baq.kz продолжает следить за визитом звезды и сообщит подробности о выступлении и пребывании Лопес в столице.