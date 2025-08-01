Дженнифер Лопес прибыла в Астану
Редакция Baq.kz следила за рейсами из Шарм-эль-Шейха в Астану через сервис Flightradar24.
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Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес впервые включила Казахстан в своё мировое турне. Концерт в Астане на стадионе "Астана-Арена" запланирован на 1 августа.
Напомним, в правительстве подтвердили проведение концерта, подчеркнув ожидаемый рост туристического потока и вклад в экономику столицы.
Отметим, что на подготовку сцены и монтаж оборудования на "Астана-Арене" отводится шесть дней. Для защиты газона организаторы используют специальное покрытие.
Известно, что цены на билеты стартовали от 40 000 тенге, максимальная стоимость достигала 150 000. Всего было предложено 15 ценовых категорий.
Позже стало известно, что первый день продаж сопровождался техническими сбоями. В Ticketon признали ошибки в системе и пообещали компенсировать ущерб.
По словам владельца Freedom Holding Тимура Турлова, около 10% билетов оказались дублированы, из-за чего продажу временно приостановили.
Позже организаторы сообщили, что около 200 человек смогут попасть на концерт бесплатно. Ваучеры выдали пострадавшим от сбоя.
Также стало известно, что некоторым казахстанцам вернут средства за билеты в двойном размере. Такое решение принято в связи с техническими проблемами и пересадками.
Позже Дженнифер Лопес лично поблагодарила казахстанских фанатов за поддержку. Видеообращение певицы появилось в её соцсетях.
Из-за подготовки к концерту стадион стал временно недоступен для ФК "Астана". Клубу пришлось скорректировать график игр в еврокубках.
Отметим, что в Алматы анонсировали дополнительный концерт Джей Ло. Выступление запланировано на 10 августа, билеты уже в продаже.
По информации Миннацэкономики, шоу Дженнифер Лопес и Backstreet Boys могут принести в бюджет свыше 1 млрд тенге налогов.
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