Футбольный клуб "Астана" вынужден изменить порядок матчей второго квалификационного раунда Лиги конференций сезона 2025/26 из-за концерта американской певицы Дженнифер Лопес. Об этом сообщил главный тренер столичной команды Григорий Бабаян, передаёт BAQ.KZ.

По словам наставника, первый матч с молдавским клубом "Зимбру" должен пройти в конце июля, когда "Астана Арена" будет занята под шоу поп-звезды.

"Сейчас ведем переговоры с “Зимбру” об обмене матчей. Из-за отсутствия возможности сыграть на “Астана Арене” в конце июля хотим провести первую игру дома, а ответную - в Молдавии", - пояснил Бабаян.

Тренер отметил, что несмотря на определенность с соперником, команда сейчас сосредоточена на чемпионате Казахстана.

"Пока собираем информацию о “Зимбру”, ближе к матчам проведем детальный анализ", - добавил он.

Напомним, по результатам жеребьевки Лиги конференций "Астана" сыграет с вице-чемпионом Молдовы - кишиневским клубом "Зимбру", который имеет богатую историю и неоднократно представлял страну в еврокубках. Первый матч должен пройти 25 июля, ответный — 1 августа.

Теперь эти даты могут быть скорректированы в зависимости от решения УЕФА и договоренности между клубами.

Напомним, концерт Дженнифер Лопес в Астане состоится 1 августа 2025 года. Это будет первое выступление суперзвезды в Казахстане, и ажиотаж вокруг события не утихает с момента анонса.

Ранее мы сообщали, что шесть дней уйдет на подготовку стадиона в Астане к выступлению Дженнифер Лопес.

Билеты на концерт Джей Ло разошлись с рекордной скоростью — за 4 часа 30 минут после старта продаж сервис объявил: "Аншлаг!.

Позже стало известно, что в Алматы пройдёт второе шоу Дженнифер Лопес.

После объявления анонса, ФК "Кайрат" опроверг согласование концерта Джей Ло на стадионе в Алматы. Позже сообщили, что концерт мировой звезды в южной столице все-таки состоится, как и планировалось, 10 августа. Ради такого события даже решили перенести матч Казахстанской Премьер-лиги "Кайрат" – "Женис" на 21 сентября.

Таким образом, Казахстан стал единственной страной в регионе, где Дженнифер Лопес проведёт два концерта: 1 августа — в Астане и 10 августа — в Алматы.