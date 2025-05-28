28 мая в 10:00 стартует продажа билетов на второй концерт американской суперзвезды Дженнифер Лопес в Казахстане. Новое шоу пройдет 10 августа в Алматы на Центральном стадионе. Это дополнительное выступление стало ответом на огромный ажиотаж, вызванный первым концертом певицы, который состоится 1 августа в Астане, передаёт BAQ.KZ.

Организаторы предусмотрели виртуальную очередь, чтобы справиться с высоким спросом. При входе на сайт пользователи попадают в окно с двумя кнопками — одна из них ведёт на страницу ожидания, посвящённую концерту Джей Ло. Там размещена схема стадиона, цены на билеты и информация о количестве людей в очереди.

Посетители могут либо дождаться своей очереди, не покидая сайт, либо оставить электронную почту и получить уведомление, когда наступит их время выбрать и купить билеты.

Продажа через мобильное приложение Ticketon не осуществляется. Билеты доступны только через веб-сайт. Один покупатель может приобрести не более 10 билетов. Цены варьируются от 40 000 до 180 000 тенге, аналогично шоу в Астане.

Как сообщил продюсер компании "Астана Концерт" Малик Хасенов, второе шоу было согласовано с официальными представителями Дженнифер Лопес после того, как билеты на концерт в Астане стали быстро раскупаться.

"Ажиотаж оказался невероятным. Мы рады, что артистка согласилась подарить фанатам в Алматы еще один вечер настоящего шоу", — отметил он.

Выступления Дженнифер Лопес в Казахстане станут частью её мирового турне, которое охватит Турцию, Египет, Испанию, Польшу, Венгрию, ОАЭ и другие страны.

Ранее сообщалось, что в Алматы пройдёт второе шоу Дженнифер Лопес. После ФК "Кайрат" опроверг согласование концерта Джей Ло на стадионе в Алматы. Накануне стало известно, что концерт мировой звезды в Алматы все-таки состоится, как и планировалось, 10 августа. Ради такого события даже решили перенести матч Казахстанской Премьер-лиги "Кайрат" – "Женис" на 21 сентября.