Свыше $360 млн инвестируют китайские компании в область Улытау

В области Улытау в рамках Казахстанско-китайского инвестиционного форума "Ulytau Invest-2026" подписаны инвестиционные меморандумы на общую сумму 368,6 млн долларов США.

Документы предусматривают реализацию проектов в различных направлениях. Среди них – модернизация жилищного фонда и городской инфраструктуры, развитие промышленности, повышение безопасности на шахтах, создание низкоуглеродного индустриального кластера, а также строительство ветровых электростанций.

Форум объединил представителей государственных органов, бизнеса и инвестиционного сообщества Казахстана и Китая. В мероприятии приняли участие делегации более 20 крупных китайских компаний.

Накануне форума аким области Улытау Дастан Рыспеков провел встречу с руководителем делегации провинции Шэньси Ван Цзинцзином. Стороны обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества и реализацию новых совместных проектов.

В рамках форума также были представлены инвестиционные возможности региона в горно-металлургической отрасли, промышленности, агропромышленном комплексе, энергетике, логистике и инфраструктуре. Прошли B2B и G2B-встречи между казахстанскими и китайскими компаниями.

По словам акима области, развитие международного сотрудничества и привлечение инвестиций остаются ключевыми приоритетами региона. Он отметил, что форум стал продолжением договоренностей, достигнутых во время поездки делегации в китайский город Сиань.

После основной части участники форума посетили инвестиционные площадки и промышленные предприятия области, где ознакомились с действующими и перспективными проектами.

Ранее сообщалось, что Казахстан получил более 5 миллиардов долларов инвестиций от ЕАБР.

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