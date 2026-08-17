Экономика Казахстана в 2026 году вырастет на 5,5%, инфляция к концу года может замедлиться до 9,7%, а средний курс доллара составит около 490 тенге. Такой прогноз представили аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) в новом макроэкономическом докладе.

Доллар – в среднем по 490 тенге

По оценке ЕАБР, средний курс национальной валюты в 2026 году составит около 490 тенге за доллар.

Поддерживать тенге будут сразу несколько факторов. Среди них аналитики выделяют высокую базовую ставку и повышенные мировые цены на нефть. Рост стоимости энергоресурсов, как ожидается, увеличит экспортную выручку Казахстана и поступления в бюджет. В ЕАБР считают, что высокие цены на нефть и газ будут особенно заметно поддерживать тенге в 2026 году.

Экономика Казахстана вырастет на 5,5%

Несмотря на ухудшение ситуации в мировой экономике, ЕАБР ожидает сохранения достаточно высоких темпов роста Казахстана.

По итогам 2026 года ВВП страны, согласно прогнозу, увеличится на 5,5%.

Одним из основных драйверов станет обрабатывающая промышленность. Поддерживать экономику также будут строительство, транспорт и торговля. На этом фоне Казахстан продолжит демонстрировать более высокие темпы роста, чем экономика региона операций ЕАБР в целом. Для нее прогнозируется увеличение ВВП на 2% в 2026 году.

расчеты аналитиков ЕАБР

Инфляция может замедлиться до 9,7%

ЕАБР ожидает, что к концу 2026 года инфляция в Казахстане составит 9,7%.

Сдерживать рост цен, по мнению аналитиков, будут жесткие денежно-кредитные условия, укрепление тенге и стабилизация потребительского спроса.

При этом внешние риски сохраняются. Эскалация конфликта в Персидском заливе уже привела к росту мировых цен на нефть и усилила глобальное инфляционное давление.

Дорогая нефть для Казахстана – дополнительная поддержка

В ЕАБР отмечают, что влияние ближневосточного конфликта на страны Евразийского региона будет различаться в зависимости от того, импортируют они энергоресурсы или экспортируют их.

Казахстан вместе с Россией относится к числу стран, которые в краткосрочной перспективе могут получить дополнительную поддержку от высоких цен на энергоресурсы.

Более дорогая нефть способна увеличить экспортные и бюджетные доходы Казахстана, одновременно оказывая поддержку курсу тенге. Однако глобальные последствия энергетического шока остаются негативными. ЕАБР ожидает замедления экономики США в 2026 году до 1,7%, еврозоны – до 0,9%. Экономика Китая, согласно прогнозу, вырастет на 4,6%.

Таким образом, несмотря на ухудшение ситуации в мировой экономике, ЕАБР сохраняет достаточно позитивный прогноз для Казахстана: рост ВВП на 5,5%, инфляция на уровне 9,7% к концу года и среднегодовой курс около 490 тенге за доллар.

Ранее ЕАБР прогнозировал дальнейшее снижение базовой ставки в Казахстане. В Евразийском банке развития отмечали, что внешние инфляционные риски по-прежнему оказывают давление на экономику. Речь шла, в частности, о возможном росте цен на топливо, увеличении расходов на международные перевозки и логистику, что может повлиять на дальнейшую динамику цен.

ЕАБР прогнозирует рост экономики Казахстана на 5,5% в 2026 году