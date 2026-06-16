Эбола может распространиться через авиарейсы: какие страны в зоне риска

Не соседние с очагом вспышки государства, а европейские страны оказались в числе наиболее уязвимых к возможному завозу лихорадки Эбола. Ученые проанализировали международные авиаперевозки и выяснили, какие направления несут наибольший риск распространения опасной инфекции.

Специалисты Национального института инфекционных заболеваний Японии и Токийского университета разработали модель возможного распространения инфекции через международное авиасообщение. В основу исследования легли данные о пассажиропотоках за май 2024 года, охватывающие более 11 тысяч аэропортов, почти 570 тысяч маршрутов и свыше 329 миллионов пассажиров.

Исходной точкой для расчетов стал международный аэропорт Нджили в Киншасе. Ученые оценивали не географическое расстояние между странами, а степень их транспортной связанности через авиарейсы, пересадки и пассажирские потоки.

Согласно результатам моделирования, самый высокий риск завоза инфекции зафиксирован для Бельгии – 77,7%. Далее следуют Франция (77,5%) и Южно-Африканская Республика (75,3%). По верхней границе расчетов этот показатель для Бельгии достигал 92%.

В десятку стран с наиболее высоким риском также вошли Кения, ОАЭ, Турция, Уганда, Индия, Кот-д'Ивуар и Канада.

При этом авторы исследования подчеркивают, что речь идет исключительно о вероятности завоза инфекции авиапассажирами, а не о риске дальнейшего распространения заболевания внутри страны.

Вспышка лихорадки Эбола штамма Bundibugyo была зафиксирована в Демократической Республике Конго и Уганде в мае этого года. Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию чрезвычайной в сфере общественного здравоохранения, представляющей международную опасность.

По последним данным, в Конго зарегистрировано более 800 подтвержденных случаев заболевания, из которых не менее 192 завершились летальным исходом.

Закроет ли Казахстан границы

На фоне сообщений о вспышке заболевания в Африке власти Казахстана заявили, что не планируют вводить ограничения на пересечение государственной границы.

Ранее в Национальном центре общественного здравоохранения сообщили, что на сегодняшний день риск распространения вируса среди населения Казахстана оценивается как низкий.

Вместе с тем специалисты отмечают, что полностью исключать вероятность завоза инфекции нельзя из-за активного международного авиасообщения. В связи с этим профильные службы продолжают следить за развитием эпидемиологической ситуации в мире.

Что известно об Эболе

Вирус Эбола относится к числу наиболее опасных инфекционных заболеваний. Болезнь сопровождается высокой температурой, сильной интоксикацией организма и может вызывать внутренние кровотечения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, уровень смертности при отдельных вспышках заболевания может достигать 50% и выше, что делает Эболу одной из самых опасных вирусных инфекций в мире.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганда чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.

По данным ВОЗ, вспышка связана с редким штаммом вируса Bundibugyo, против которого на сегодняшний день пока нет специальной вакцины и эффективного лечения.

Эбола передается при тесном контакте с биологическими жидкостями зараженных людей или инфицированных животных. Специалисты рекомендуют перед зарубежными поездками заранее изучать эпидемиологическую ситуацию в стране пребывания и соблюдать меры личной гигиены.

После возвращения из поездки медики советуют внимательно следить за состоянием здоровья. При появлении температуры, слабости или других симптомов необходимо сразу обратиться к врачу и обязательно сообщить о поездке.

Кроме того, толпа сожгла изоляторы для больных Эболой в ДР Конго.

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