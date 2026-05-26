Единую цифровую платформу психологической диагностики для детей запустят в сентябре
Минпросвещения планирует запустить платформу для мониторинга детей группы риска в сентябре 2026 года, передает BAQ.KZ. Об этом на брифинге в Правительстве сообщила Министр просвещения Жулдыз Сулейменова.
Министр объяснила, что ранее единой базы не было, вся работа велась вручную.
В ведомстве считают, что теперь нужна единая база, чтобы видеть, какие дети находятся в группе риска, кто получает психологическую помощь, а кто в ней нуждается. Также важно, чтобы был единый алгоритм работы и возможность отслеживать, действительно ли дети получили необходимую помощь.
«Министерство уже провело встречи с несколькими компаниями. У многих акиматов есть свои разные платформы. На данном этапе совместно с детским омбудсменом ведутся переговоры. Планируется, что будет создана единая платформа, которая начнет работу с сентября этого года», - сказала министр.
