Единую цифровую платформу психологической диагностики для детей запустят в сентябре

Минпросвещения планирует запустить платформу для мониторинга детей группы риска в сентябре 2026 года, передает BAQ.KZ. Об этом на брифинге в Правительстве сообщила Министр просвещения Жулдыз Сулейменова.

Министр объяснила, что ранее единой базы не было, вся работа велась вручную.

В ведомстве считают, что теперь нужна единая база, чтобы видеть, какие дети находятся в группе риска, кто получает психологическую помощь, а кто в ней нуждается. Также важно, чтобы был единый алгоритм работы и возможность отслеживать, действительно ли дети получили необходимую помощь.

«Министерство уже провело встречи с несколькими компаниями. У многих акиматов есть свои разные платформы. На данном этапе совместно с детским омбудсменом ведутся переговоры. Планируется, что будет создана единая платформа, которая начнет работу с сентября этого года», - сказала министр.

