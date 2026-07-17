Дороги в Казахстане начнут строить по новым правилам: что изменится с 2027 года

Строить, ремонтировать и содержать автомобильные дороги в Казахстане будут по новым экологическим требованиям.

С 1 января 2027 года в стране вступит в силу единый норматив, который впервые сделает обязательными правила по защите окружающей среды на всех этапах жизненного цикла дорог – от проектирования до эксплуатации.

Документ разрабатывает АО "Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт". Утвердить его планируется до конца 2026 года.

Новый норматив объединит требования, направленные на снижение воздействия дорожных работ на окружающую среду. Речь идет о защите почвы, поверхностных и подземных вод, сокращении выбросов загрязняющих веществ, уменьшении пыли и шума, правильном обращении с отходами, а также восстановлении земель после завершения строительства.

Одним из ключевых направлений станет защита водных ресурсов. На строительных площадках должны будут организовать систему отвода поверхностных вод, очищать загрязненные стоки и не допускать сброса неочищенной воды в окружающую среду. Кроме того, документ предусматривает обязательные меры по оперативной ликвидации последствий возможных разливов нефтепродуктов.

Особое внимание уделено и сохранению плодородного слоя почвы. Перед началом работ его необходимо будет снять и хранить отдельно, а после завершения строительства использовать при рекультивации нарушенных территорий.

Норматив также учитывает вопросы сохранения биоразнообразия. При проектировании дорог специалисты должны принимать во внимание пути миграции животных, места нереста рыб и гнездования птиц. При необходимости будут применять специальные защитные меры, включая установку ограждений и предупреждающих знаков.

Как отмечают в КаздорНИИ, до настоящего времени экологические требования в дорожной отрасли носили рекомендательный характер. Новый документ впервые сделает их обязательными для исполнения, что позволит сократить негативное влияние дорожных проектов на природу и обеспечить более рациональное использование природных ресурсов.

Ранее сообщалось, что на трассах в Капшагай и Боровое установят новые "умные" камеры.

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