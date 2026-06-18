Единая межбанковская система QR-платежей заработает в Казахстане с 19 июля. Об этом сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов во время заседания Сената, передает BAQ.kz.

"С 19 июля заработает единая межбанковская система QR-кода для безналичных платежей. При поддержке парламента 1 мая была заложена правовая основа для запуска новой отрасли экономики-индустрии цифровых активов. Была создана современная, ясная и институциональная среда. На базе регуляторного центра Национального банка запущено более 30 инновационных проектов в сфере цифровых финансовых активов", – сообщил Сулейменов.

По его словам, запуск системы позволит клиентам разных банков оплачивать товары и услуги по единому QR-коду независимо от того, каким банком пользуется продавец или покупатель.

Постановление

С 19 июля в Казахстане вступают в силу изменения в правила приема безналичных платежей. Соответствующее постановление Правительства №388 было принято 13 мая 2026 года. Документ уточняет порядок использования межбанковской системы мобильных платежей и закрепляет ее применение наряду с оплатой банковскими картами.

В постановлении говорится, что утверждается новый перечень видов деятельности и оборудования, предназначенного для приема платежей с использованием платежных карточек и мобильных платежей через межбанковскую систему.

"Утвердить прилагаемый перечень отдельных видов деятельности и применения оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей с использованием платежных карточек и приема мобильных платежей с использованием межбанковской системы мобильных платежей", – говорится в документе.

Документ закрепляет использование Межбанковской системы мобильных платежей вместо ранее применявшейся общей формулировки "система мгновенных платежей". Кроме того, для ряда видов деятельности расширяются требования по приему безналичных платежей: наряду с банковскими картами должна обеспечиваться возможность оплаты через межбанковскую систему мобильных платежей. Новые нормы официально вводятся в действие с 19 июля 2026 года.

К запуску шли почти два года

Впервые о создании единого QR-кода в Казахстане заговорили в 2024 году. Тогда Национальный банк и Национальная платежная корпорация представили концепцию системы, которая должна была объединить банки страны в единое платежное пространство.

В августе 2025 года в Нацбанке сообщили, что техническая платформа уже готова. На тот момент девять банков заключили соглашения об участии в системе, а пять из них уже подключились к сервису межбанковских переводов по номеру телефона. Однако запуск универсальных QR-платежей потребовал дополнительной интеграции банковских систем.

Почему запуск откладывался

Еще в апреле 2026 года Тимур Сулейменов объяснял, что задержка связана не с юридическими вопросами, а с технической сложностью проекта.

По его словам, банки за годы работы создали собственные платежные экосистемы и системы безопасности, которые необходимо было объединить в едином защищенном контуре. Тогда глава Нацбанка заявлял, что все законодательные и договорные вопросы уже решены, а завершить техническую интеграцию планируется летом.