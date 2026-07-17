Нацбанк запускает единый QR: что изменится для миллионов казахстанцев уже с воскресенья

С 19 июля 2026 года в Казахстане официально заработает единый QR-код для всех банков. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Национального Банка Бинур Жаленов, передает BAQ.KZ.

Он отметил, что единый QR-код уже почти готов к запуску, 17 июля большинство банков уже начали внедрение сервиса.

Для предпринимателей не требуется установка дополнительных приложений или оборудования – работа осуществляется через существующую инфраструктуру, а банки могут лишь потребовать от клиентов обновление мобильного приложения через App Store или автоматическое обновление.

«Большинство банков уже начали внедрение сервиса. Крупнейшие из них открыли его для всех клиентов примерно час назад и в ближайшее время проинформируют своих пользователей. Планируется совместное тестирование в реальном режиме с работающими приложениями и терминалами, а официальный запуск по закону намечен на воскресенье», - сказал Жаленов.

Напомним, впервые о создании единого QR-кода в Казахстане заговорили в 2024 году. Тогда Национальный банк и Национальная платежная корпорация представили концепцию системы, которая должна была объединить банки страны в единое платежное пространство.

В августе 2025 года в Нацбанке сообщили, что техническая платформа уже готова. На тот момент девять банков заключили соглашения об участии в системе, а пять из них уже подключились к сервису межбанковских переводов по номеру телефона. Однако запуск универсальных QR-платежей потребовал дополнительной интеграции банковских систем.

Почему запуск откладывался

Еще в апреле 2026 года Тимур Сулейменов объяснял, что задержка связана не с юридическими вопросами, а с технической сложностью проекта.

По его словам, банки за годы работы создали собственные платежные экосистемы и системы безопасности, которые необходимо было объединить в едином защищенном контуре. Тогда глава Нацбанка заявлял, что все законодательные и договорные вопросы уже решены, а завершить техническую интеграцию планируется летом.