Едыге Емберды: Несмотря на травму, смог показать хороший результат
Казахстанский тяжелоатлет Едыге Емберды прокомментировал завоевание трех медалей на Исламских игр солидарности в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.
В упражнении рывок Емберды показал результат 152 килограмма, что принесло ему бронзовую медаль. В толчке он поднял 191 килограмм, завоевав серебро. По итогам двоеборья казахстанец собрал сумму 343 килограмма (152 + 191), добавив в свою копилку ещё одну бронзу.
Таким образом, Едыге Емберды завершил Игры исламской солидарности с результатом - две бронзы и одно серебро.
"Сейчас у меня небольшая травма ноги. Поэтому оба упражнения дались очень тяжело. Но, несмотря на это, я смог показать результат лучше, чем ожидал", - сказал спортсмен.
Он отметил, что во время чемпионата в Норвегии получил травму.
"Это неплохой результат, возможно, мог бы поднять и больше, если бы не боль в ноге. В толчке можно было показать ещё лучший результат. Так что в сумме двоеборья была возможность даже взять серебро.
После чемпионата мира, на котором я выступал, немного трудно было восстановиться, прошло не так много времени. Были некоторые сложности. На последнем чемпионате мира в Норвегии получил серьёзную травму", - сказал спортсмен.
Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.
Саудовская Аравия шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).
