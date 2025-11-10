Едыге Емберды завоевал бронзу на Играх исламской солидарности
Представитель сборной Казахстана по тяжёлой атлетике Едыге Емберды стал бронзовым призёром в соревнованиях по рывку на Играх исламской солидарности, которые проходят в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.
Казахстанский спортсмен выступал в весовой категории до 79 килограммов и показал результат 152 килограмма в лучшей попытке. Этот результат позволил Емберды занять третье место и принести Казахстану очередную медаль в копилку сборной.
Победу в этой дисциплине одержал Абдельрахман Эльсайед из Египта, поднявший 166 килограммов, а серебряным призёром стал Равин Алмаммадов из Азербайджана, результат которого составил 155 килограммов.
Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.
Саудовская Аравия шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021).
