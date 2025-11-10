Представитель сборной Казахстана по тяжёлой атлетике Едыге Емберды стал бронзовым призёром в соревнованиях по рывку на Играх исламской солидарности, которые проходят в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.

Казахстанский спортсмен выступал в весовой категории до 79 килограммов и показал результат 152 килограмма в лучшей попытке. Этот результат позволил Емберды занять третье место и принести Казахстану очередную медаль в копилку сборной.

Победу в этой дисциплине одержал Абдельрахман Эльсайед из Египта, поднявший 166 килограммов, а серебряным призёром стал Равин Алмаммадов из Азербайджана, результат которого составил 155 килограммов.

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.