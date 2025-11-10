Представитель сборной Казахстана по тяжёлой атлетике Едыге Емберды успешно завершил свое выступление на Играх исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ. Казахстанский спортсмен выступал в весовой категории до 79 килограммов и сумел завоевать три награды.

В упражнении рывок Емберды показал результат 152 килограмма, что принесло ему бронзовую медаль. В толчке он поднял 191 килограмм, завоевав серебро. По итогам двоеборья казахстанец собрал сумму 343 килограмма (152 + 191), добавив в свою копилку ещё одну бронзу.

Таким образом, Едыге Емберды завершил Игры исламской солидарности с результатом - две бронзы и одно серебро.

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.