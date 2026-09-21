Экологи завели дело без проверки: суд встал на сторону инвестора

В области Абай суд отменил постановление о привлечении инвестора к административной ответственности после вмешательства природоохранной прокуратуры. По данным надзорного органа, Департамент экологии возбудил дело без обязательной проверки и без соблюдения установленной процедуры государственного контроля, передает BAQ.KZ.

Речь идет о ТОО «KAZ MINERALS AKTOGAY».

После выявленных нарушений природоохранная прокуратура внесла протест.

Суд его удовлетворил и отменил постановление, которым компанию ранее привлекли к административной ответственности.

Отдельное решение суд вынес в адрес Комитета экологического регулирования и контроля. В частном постановлении указано на необходимость устранить выявленные нарушения.

Последствия наступили и для одного из должностных лиц. Как сообщили в прокуратуре области Абай, заместителя руководителя Департамента экологии привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 20 МРП.

В надзорном органе заявили, что продолжат работу по защите прав предпринимателей и инвесторов и будут реагировать на случаи необоснованного вмешательства государственных органов в их деятельность.