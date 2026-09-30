Экологический контроль в Казахстане переводят в цифровой формат

В Казахстане экологические нарушения хотят выявлять быстрее с помощью цифровых систем и искусственного интеллекта. Данные о выбросах, отходах и отчетности предприятий объединяют в одной платформе, а специальный инструмент сможет находить подозрительные расхождения и направлять сигнал инспектору. Об этом сообщили на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент BAQ.KZ.

Что изменится для природопользователей

Как сообщила директор Департамента цифровой трансформации и проектного управления Министерства экологии и природных ресурсов РК Данна Оразкалиева, жизненный цикл природопользователя начинается с получения разрешения, после чего предприятие предоставляет экологическую отчётность и проходит государственный экологический контроль.

Для автоматизации этих процессов внедрена система «Сфера. Контроль».

По словам Данны Оразкалиевой, ранее государственный инспектор выполнял ряд экологических расчётов вручную. Теперь предусмотренные функции переводятся в цифровой формат.

«Это позволит снизить нагрузку на госинспектора на 50%, сократить сроки оказания государственной услуги», – сообщила она.

Все данные соберут в одной системе

По словам Данны Оразкалиевой, важную роль в цифровизации играет Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов.

Это многофункциональная платформа, которая работает по принципу единого окна и консолидирует экологическую информацию. В ней собираются данные о производственном экологическом контроле, отходах, углеродных выбросах, загрязнителях и другие сведения.

На сегодняшний день Национальный банк данных включает шесть модулей, одним из которых является автоматизированная система мониторинга.

Искусственный интеллект будет искать аномалии

В рамках объявленного в Казахстане Года цифровизации и искусственного интеллекта в Национальном банке данных внедрён инструмент «Экоагент».

Как пояснила Данна Оразкалиева, он анализирует экологическую информацию, сопоставляя данные, указанные в разрешениях предприятий, установленные лимиты и предоставленную природопользователями отчётность.

Если система выявляет расхождения или аномалии, она сигнализирует государственному инспектору и формирует рекомендацию.

В результате цифровой инструмент позволит специалистам быстрее выявлять потенциальные нарушения.

Около 50 тысяч обращений от граждан

Отдельное направление цифровизации связано с взаимодействием с населением.

Для этого работает TazaQazBot, через который граждане могут направлять обращения по вопросам состояния окружающей среды. К обращению можно прикрепить фото и видео, а также указать геолокацию.

По словам Данны Оразкалиевой, с момента запуска системы поступило около 50 тысяч обращений, 94% из которых исполнены.

В результате цифровые инструменты используются не только для государственного контроля и работы с предприятиями, но и для оперативного взаимодействия с гражданами.

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