Экономист назвал цифровизацию главным преимуществом Казахстана для инвесторов
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Заявленные Правительством приоритеты в сфере цифровизации и искусственного интеллекта могут стать серьезным конкурентным преимуществом Казахстана в борьбе за иностранные инвестиции. Такое мнение, комментируя итоги заседания Совета по улучшению инвестиционного климата под председательством Олжаса Бектенова, высказал финансовый консультант R-Finance Арман Байганов.
Он подчеркивает, что для устойчивого экономического развития необходим приток инвестиций, поскольку вместе с капиталом приходят современные технологии, патенты и опыт крупнейших международных компаний.
"Казахстану важно демонстрировать свои сильные стороны и повышать инвестиционную привлекательность", – отметил эксперт.
Байганов подчеркнул, что одним из таких преимуществ является высокий уровень цифровизации. Казахстан занимает лидирующие позиции в Центральной Азии и входит в число наиболее развитых государств СНГ по внедрению цифровых технологий.
"Развитие цифровизации, искусственного интеллекта и трансграничного обмена данными позволит повысить конкурентоспособность страны и привлечь новых иностранных инвесторов".
Кроме того, эксперт обратил внимание на развитие центров обработки данных, которые могут стать дополнительной точкой роста благодаря участию зарубежных инвесторов и имеющимся инфраструктурным преимуществам.
Отдельно Арман Байганов отметил значение проекта цифрового тенге. Уже реализуются пилотные проекты по использованию цифровой валюты при предоставлении отдельных государственных услуг и расходовании бюджетных средств.
"Развитие цифрового тенге способно сократить масштабы теневой экономики, снизить коррупционные риски и повысить эффективность использования бюджетных средств, что также положительно скажется на инвестиционном климате страны", – резюмировал экономист.
Ранее в Генеральной прокуратуре сообщили о новой системы защиты инвесторов.
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