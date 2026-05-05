  • Главная
  • Новости
  • Экономисты оценили риски для Казахстана после выхода ОАЭ из ОПЕК

Экономисты оценили риски для Казахстана после выхода ОАЭ из ОПЕК

Решение Объединённых Арабских Эмиратов покинуть ОПЕК может усилить волатильность нефтяного рынка и создать дополнительные риски для экономики Казахстана, зависящей от экспорта сырья.

Сегодня 2026, 10:18
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
freepik.com Сегодня 2026, 10:18
Сегодня 2026, 10:18
99
Фото: freepik.com

Решение властей Объединённых Арабских Эмиратов выйти из ОПЕК может оказать косвенное, но значимое влияние на экономику Казахстан. Для страны, где нефть формирует около 50% экспорта, любые колебания цен на сырьё имеют критическое значение, передает BAQ.kz.

Официально ОАЭ объяснили своё решение пересмотром стратегических приоритетов - развитием газового сектора и диверсификацией экономики. Однако, по мнению эксперта Qazaq Expert Club, экономиста Саида Тлеуленова, ситуация отражает более широкий тренд.

Ослабление роли ОПЕК и новые стратегии стран

По её словам, речь идёт об ослаблении дисциплины внутри альянса ОПЕК и усилении национальных стратегий.

"Это показывает, что внутри ОПЕК снижается уровень координации, а страны всё чаще ориентируются на собственные интересы, а не на коллективные ограничения".

Несмотря на то что Казахстан не является членом ОПЕК, он координирует свою нефтяную политику с альянсом. В случае ослабления внутреннего взаимодействия возрастает значение двусторонних и многосторонних соглашений, а также необходимость быстрее адаптироваться к изменениям на рынке.

Снижение согласованности внутри картеля может привести к росту волатильности цен на нефть. Это, в свою очередь, усложняет бюджетное планирование.

"С одной стороны, снижение влияния ОПЕК даёт больше гибкости в регулировании добычи. С другой - усиливается неопределённость, что увеличивает риски для экспортно-ориентированной экономики", - отмечает эксперт.

Давление на бюджет и роль тенге

Дополнительным фактором остаётся текущая динамика курса тенге. По словам Тлеуленовой, сильная национальная валюта оказывает двойственное влияние:

"Сильный тенге оказывает двойственный эффект: сдерживает инфляцию, но одновременно снижает доходы экспортёров в тенговом выражении".

В случае падения цен на нефть при сохранении крепкого тенге бюджет может столкнуться с двойным ударом - сокращением валютной выручки и снижением доходов от её конвертации.

Экономист уточняет:

"Если нефть дешевеет, а курс тенге остаётся высоким, бюджет получает двойной удар: снижается валютная выручка и уменьшаются доходы от её конвертации в тенге".

Это может увеличить нагрузку на Национальный фонд и усилить зависимость экономики от внешних шоков.

Долгосрочные последствия для экономики Казахстана

В долгосрочной перспективе решение ОАЭ может подтолкнуть Казахстан к ускоренной диверсификации экономики и снижению зависимости от нефтяных доходов. В частности, возрастает значение инвестиций в перерабатывающую промышленность, газовый сектор и "зелёную" энергетику.

Напомним, ОАЭ вышли из состава ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Это решение может оказать влияние на глобальные цены на нефть.

Читай также: ОПЕК+ увеличит добычу нефти на 188 тысяч баррелей в сутки
 

Самое читаемое

Наверх