Решение властей Объединённых Арабских Эмиратов выйти из ОПЕК может оказать косвенное, но значимое влияние на экономику Казахстан. Для страны, где нефть формирует около 50% экспорта, любые колебания цен на сырьё имеют критическое значение, передает BAQ.kz.

Официально ОАЭ объяснили своё решение пересмотром стратегических приоритетов - развитием газового сектора и диверсификацией экономики. Однако, по мнению эксперта Qazaq Expert Club, экономиста Саида Тлеуленова, ситуация отражает более широкий тренд.

Ослабление роли ОПЕК и новые стратегии стран

По её словам, речь идёт об ослаблении дисциплины внутри альянса ОПЕК и усилении национальных стратегий.

"Это показывает, что внутри ОПЕК снижается уровень координации, а страны всё чаще ориентируются на собственные интересы, а не на коллективные ограничения".

Несмотря на то что Казахстан не является членом ОПЕК, он координирует свою нефтяную политику с альянсом. В случае ослабления внутреннего взаимодействия возрастает значение двусторонних и многосторонних соглашений, а также необходимость быстрее адаптироваться к изменениям на рынке.

Снижение согласованности внутри картеля может привести к росту волатильности цен на нефть. Это, в свою очередь, усложняет бюджетное планирование.

"С одной стороны, снижение влияния ОПЕК даёт больше гибкости в регулировании добычи. С другой - усиливается неопределённость, что увеличивает риски для экспортно-ориентированной экономики", - отмечает эксперт.

Давление на бюджет и роль тенге

Дополнительным фактором остаётся текущая динамика курса тенге. По словам Тлеуленовой, сильная национальная валюта оказывает двойственное влияние:

"Сильный тенге оказывает двойственный эффект: сдерживает инфляцию, но одновременно снижает доходы экспортёров в тенговом выражении".

В случае падения цен на нефть при сохранении крепкого тенге бюджет может столкнуться с двойным ударом - сокращением валютной выручки и снижением доходов от её конвертации.

Экономист уточняет:

"Если нефть дешевеет, а курс тенге остаётся высоким, бюджет получает двойной удар: снижается валютная выручка и уменьшаются доходы от её конвертации в тенге".

Это может увеличить нагрузку на Национальный фонд и усилить зависимость экономики от внешних шоков.

Долгосрочные последствия для экономики Казахстана

В долгосрочной перспективе решение ОАЭ может подтолкнуть Казахстан к ускоренной диверсификации экономики и снижению зависимости от нефтяных доходов. В частности, возрастает значение инвестиций в перерабатывающую промышленность, газовый сектор и "зелёную" энергетику.

Напомним, ОАЭ вышли из состава ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Это решение может оказать влияние на глобальные цены на нефть.