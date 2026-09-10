Экс-главе ГКНБ Кыргызстана и другим фигурантам назначили два года пробации

Бишкекский городской суд изменил квалификацию обвинения по резонансному делу «Письма 75». Вместо статьи о насильственном захвате власти фигурантам вменили воспрепятствование осуществлению избирательных прав, сообщил по итогам заседания адвокат Латыпбек Нуралимов, передает 24kg.

По его словам, всех обвиняемых приговорили к четырем годам лишения свободы, однако применили пробационный надзор сроком на два года.

«Решение вынесено не по статье 326 «Насильственный захват власти». Дело переквалифицировали на статью 195 «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав». Всех обвиняемых приговорили к четырем годам лишения свободы, применив пробационный надзор на два года», – сообщил адвокат.

При этом новая статья, как отмечается, не предусматривает конфискацию имущества, которая фигурировала в решении суда первой инстанции.

Что известно о «Письме 75»

Дело связано с обращением, подписанным 75 политиками и общественными деятелями Кыргызстана. В письме предлагалось провести президентские выборы досрочно – в 2026 году. Обращение было направлено в Жогорку Кенеш.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека признал виновными по делу бывшего главу ГКНБ Камчыбека Ташиева, экс-генерального прокурора Курманкула Зулушева, бывшего спикера Жогорку Кенеша Нурланбека Тургунбек уулу, а также Курсана Асанова, Бекболота Талгарбекова, Эмиля Узакбаева, Курманбека Дыйканбаева и Аалы Карашева.

Им назначили по четыре года лишения свободы, однако применили пробацию сроком на три года. Ранее сторона обвинения добивалась более жесткого наказания и просила назначить фигурантам по девять лет заключения.

Журналистов на оглашение не пустили

Как сообщают кыргызстанские СМИ, представителей прессы на оглашение решения Бишкекского городского суда не допустили, хотя ранее заявлялось, что журналисты смогут присутствовать в зале.

Решение городского суда стало очередным поворотом в деле, которое в Кыргызстане получило широкий общественный резонанс.

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