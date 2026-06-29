В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о подготовке к насильственному захвату власти. Очередное заседание, состоявшееся 29 июня, вновь прошло в закрытом режиме под председательством судьи Азирета Медерова, передает BAQ.kz.

Как сообщил адвокат Икрамидин Айткулов, во время слушаний бывший глава Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев обратился к государственным обвинителям с призывом отказаться от предъявленных ему обвинений.

По словам защитника, адвокаты поддержали это предложение, однако представители прокуратуры не дали на него никакой реакции.

Напомним, Камчыбек Ташиев был освобожден от должности заместителя председателя кабинета министров и главы ГКНБ 10 февраля 2026 года. Позже в отношении него возбудили уголовное дело, получившее название "дело 75".

Следствие обвиняет бывшего руководителя спецслужбы в приготовлении к насильственному захвату власти, а также в злоупотреблении должностными полномочиями.

Вместе с Ташиевым по делу проходят еще семь фигурантов, среди которых бывший генеральный прокурор Курманкул Зулушев, экс-спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу, а также Бекболот Талгарбеков, Курсан Асанов, Курманбек Дыйканбаев, Аалы Карашев и Эмиль Узакбаев.

После передачи дела в суд материалы были засекречены, поэтому процесс проходит без участия прессы и общественности. В середине июня слушания временно сделали открытыми, однако с 22 июня суд вновь вернулся к закрытому формату рассмотрения дела.

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