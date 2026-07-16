Камчыбек Ташиев заявил, что не будет баллотироваться на пост президента Кыргызстана на выборах 2027 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на kaktus.media.

Соответствующее заявление было опубликовано его соратником Откурбеком Рахмановым.

Поддержит Жапарова

По словам Ташиева, его позиция остается неизменной, и он уже неоднократно заявлял об этом ранее.

«Я не буду участвовать в президентских выборах 2027 года. Об этом я уже неоднократно говорил ранее. Сегодня еще раз подтверждаю: моя позиция не изменилась и не изменится», – говорится в заявлении.

Он также сообщил, что намерен поддержать действующего президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

«На президентских выборах 2027 года я полностью поддержу президента Кыргызстана, Верховного главнокомандующего Садыра Нургожоевича Жапарова. Это моя давняя и неизменная позиция», – отметил Ташиев.

Призвал не верить слухам

Ташиев подчеркнул, что считает приоритетом стабильность государства, национальные интересы и единство общества.

По его словам, он намерен продолжить работу на государственной службе и призвал граждан не доверять публикациям, распространяющим недостоверную информацию от его имени.

«Цель подобных публикаций – ввести общество в заблуждение, посеять раздор и нарушить единство страны», – заявил он.

Напомним, Камчыбек Ташиев был освобожден от должности заместителя председателя кабинета министров и главы ГКНБ 10 февраля 2026 года. Позже в отношении него возбудили уголовное дело, получившее название "дело 75".

2 июля 2026 года Первомайский районный суд Бишкека приговорил бывшего главу ГКНБ Кыргызстана Камчыбека Ташиева к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о подготовке к насильственному захвату власти (так называемое «письмо 75»). Однако реальный тюремный срок был заменен пробационным надзором на три года , поэтому в колонию он отправлен не был.