Экс-вице-министр труда Сарбасов проходит по делу как подозреваемый — АФМ
Экс-чиновника подозревают в получении взятки.
Сегодня, 12:17
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:17Сегодня, 12:17
61Фото: primeminister.kz
В Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу прокомментировали расследование в отношении бывшего первого вице-министра труда и социальной защиты Казахстана Сарбасова, передает BAQ.KZ.
"Сарбасов — экс-вице-министр. Первый вице-министр труда и социальной защиты. Он у нас подозреваемый. В настоящий момент расследуется уголовное дело по факту получения взятки. В отношении его применена мера пресечения в виде содержания под стражей", — сообщил заместитель председателя АФМ Женис Елемесов.
Самое читаемое
- Сиамские близнецы Эбби и Бриттани стали мамами — СМИ
- Экс-депутата маслихата Шымкента объявили в розыск
- Трагедия в Лиссабоне: фуникулер "Глория" сошел с рельсов, есть погибшие
- Юный теннисист из Казахстана ворвался в четвертьфинал US Open
- Казахстан и Китай построят солнечную электростанцию на 300 МВт в Туркестанской области