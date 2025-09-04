  • 4 Сентября, 12:31

Экс-вице-министр труда Сарбасов проходит по делу как подозреваемый — АФМ

Экс-чиновника подозревают в получении взятки.

Сегодня, 12:17
Фото: primeminister.kz

В Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу прокомментировали расследование в отношении бывшего первого вице-министра труда и социальной защиты Казахстана Сарбасова, передает BAQ.KZ.

"Сарбасов — экс-вице-министр. Первый вице-министр труда и социальной защиты. Он у нас подозреваемый. В настоящий момент расследуется уголовное дело по факту получения взятки. В отношении его применена мера пресечения в виде содержания под стражей", — сообщил заместитель председателя АФМ Женис Елемесов.

