Координатор проектов Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН по Узбекистану Азиз Нурбеков заявил о необходимости срочных мер для преодоления экологических проблем в Центральной Азии, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, одной из ключевых угроз для региона остаётся ситуация вокруг Аральского моря.

«Если говорить о Центральной Азии в целом, то одной из главных экологических проблем остаётся катастрофа Аральского моря. Это рукотворная катастрофа, и именно поэтому для её преодоления нам необходимо начинать действовать уже сейчас, не откладывая решения на будущее», - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что без внедрения современных технологий справиться с последствиями кризиса будет невозможно.

«Сегодня нам необходимы современные технологии - прежде всего экологически чистые и водосберегающие. Именно внедрение таких технологий может помочь нам в борьбе с последствиями кризиса Аральского моря и в целом повысить устойчивость региона к изменениям климата», - сказал Нурбеков.

Он также рассказал о мерах, предпринимаемых в Узбекистане. В частности, реализуется масштабная программа по озеленению высохшего дна Арала.

«В Узбекистане уже реализуется государственная программа по озеленению высохшего дна Аральского моря. Планируется создать лесные насаждения на площади более 2 миллионов гектаров. Эта работа уже ведётся, и мы готовы делиться этим опытом с другими странами региона», - сообщил эксперт.

Отдельно Нурбеков отметил важность регионального сотрудничества и обмена практиками.

«Казахстан, в свою очередь, добился значительных результатов - часть Аральского моря уже восстановлена. Я считаю, что нам важно обмениваться опытом: Узбекистан может предложить решения по озеленению высохшего дна, а Казахстан - практики по восстановлению водной экосистемы», - подчеркнул он.

По его словам, экологический саммит в Астане стал важной площадкой для выработки совместных решений.

«Этот экологический саммит - очень важная площадка, где мы можем обсуждать подобные проблемы и находить совместные решения. Только через сотрудничество стран региона мы сможем эффективно справиться с этими вызовами в будущем», - заключил Нурбеков.

Ранее эксперты уже предупреждали о нарастающем дефиците воды в Центральной Азии.

Напомним, сегодня в Астане стартовал региональный экологический саммит RES 2026, где обсуждаются ключевые вызовы, связанные с изменением климата, водными ресурсами и устойчивым развитием.