Эксперты назвали неожиданную причину задержек нефтяных танкеров в Ормузском проливе

Даже если судоходство через Ормузский пролив полностью восстановится, поставки нефти могут еще долго возвращаться к привычному графику. Причиной способны стать не только последствия кризиса в регионе, но и обычные ракушки. Как пишет The DeepDraft, длительный простой танкеров в теплых водах Персидского залива приводит к биологическому обрастанию корпусов, что снижает скорость судов, увеличивает расход топлива и может стать причиной дополнительных проверок в зарубежных портах.

Эксперты отмечают, что дополнительный слой морских организмов увеличивает сопротивление воды. В результате танкеры теряют скорость и вынуждены расходовать больше топлива, чтобы поддерживать привычный режим движения.

Кроме того, биообрастание может затронуть системы охлаждения двигателей. Морская вода используется для охлаждения силовых установок, а засорение каналов способно привести к перегреву оборудования и повысить риск технических неисправностей.

Возможны проблемы в портах

Еще одной серьезной проблемой могут стать ограничения со стороны зарубежных портов.

Как отмечает The DeepDraft, многие государства усиливают контроль за судами, способными переносить инвазивные морские виды. Биологическое обрастание считается одним из основных путей распространения таких организмов между регионами.

В результате некоторые суда могут направить на обязательную очистку и инспекцию еще до захода в порт назначения. Это способно привести к дополнительным задержкам в поставках нефти и росту расходов судоходных компаний.

masterdivers.lk

Что говорят международные рекомендации

В материале также приводятся рекомендации Международной морской организации (IMO). Согласно обновленному руководству по управлению биообрастанием, опубликованному в 2023 году, длительный простой судна считается одним из ключевых факторов риска.

Эксперты IMO отмечают, что даже небольшое снижение скорости или увеличение расхода топлива могут свидетельствовать о начале биообрастания корпуса и необходимости проведения дополнительной проверки.

Последствия могут сохраниться и после открытия пролива

По оценке The DeepDraft, даже если движение через Ормузский пролив полностью восстановится, возвращение к привычным объемам перевозок нефти займет время. Причиной могут стать технические проверки, очистка судов и возможные задержки при заходе в зарубежные порты.

Издание отмечает, что именно эти факторы способны замедлить восстановление мировых поставок нефти даже после устранения непосредственных ограничений на судоходство.

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