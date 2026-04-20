Эксперты позитивно оценивают инициативу создания новой партии "Әділет"
Эксперты считают, что новая партия может усилить политическую конкуренцию и перезапустить партийное поле перед будущими выборами.
В Казахстане продолжают обсуждать инициативу создания новой политической партии «Әділет». Эксперты отмечают, что появление новой силы может стать важным этапом трансформации партийной системы и усиления конкуренции перед будущими электоральными циклами.
Инициатива уже вызвала широкий общественный интерес. Аналитики и политологи сходятся во мнении – даже сам процесс появления новой партии способен оживить политическую дискуссию и стимулировать развитие институтов.
Например, финансовый аналитик Расул Рысмамбетов отметил, что в Казахстане появление новых партий является закономерным процессом.
«Новая политическая реальность еще формируется, вне зависимости от того, нравится она нам или нет. Но появление новой площадки – это возможность для диалога, конкуренции идей и тестирования повестки. Поэтому, если «Әділет» будет зарегистрирован, логично не просто наблюдать со стороны, а заходить в обсуждение – задавать вопросы, предлагать темы, проверять на практике заявленные принципы», – сказал Расул Рысмамбетов.
По мнению политолога Андрея Чеботарева, инициатива создания партии «Әділет» отражает объективный запрос на развитие политической системы и расширение участия граждан.
«Немаловажно, что большинство инициаторов создания этой партии участвовали в деятельности Комиссии по конституционной реформе. Поэтому логично, что своей основной целью они обозначают защиту прав и свобод граждан на основе принципов новой Конституции. Создание партии «Әділет», способной внести, так скажем, свежую струю в партийно-политическую среду Казахстана, я рассматриваю как позитивный процесс», – пояснил он.
Политический аналитик Газиз Абишев также считает, что появление новой партии может быть связано с предстоящими политическими циклами.
«Появление новой партии, наполненной общественными деятелями, экспертами и бизнесменами, в некотором смысле подтверждает мысль о возможном ресете партийного поля перед выборами в Курултай», – заметил Абшев.
Эксперты подчеркивают, что ключевым фактором станет не сам факт создания партии, а ее способность предложить содержательную повестку, выстроить диалог с обществом и продемонстрировать реальную политическую субъектность.
Пока инициатива находится на стадии регистрации, однако уже сейчас очевидно – появление «Әділет» может стать одним из индикаторов дальнейшей трансформации политической системы Казахстана.
Напомним, ранее организационный комитет партии «Әділет» сообщил о подаче уведомления в Министерство юстиции Казахстана о намерении создать политическую партию. Документы были направлены 16 апреля 2026 года от имени инициативной группы, в которую вошли более 700 граждан со всех регионов страны, включая города республиканского значения и столицу.
По словам инициаторов, ее создание связано с принятием новой Конституции и необходимостью консолидации граждан, поддерживающих преобразования. Учредительный съезд партии запланирован на ближайшее время.
Позже стало известно, что новая партия позиционируется как политическая платформа поддержки реформ и идеи «Справедливого Казахстана». По словам инициаторов, ее создание связано с принятием новой Конституции и необходимостью консолидации граждан, поддерживающих преобразования. Учредительный съезд партии запланирован на начало мая, также ожидается запуск онлайн-платформы для вступления.
Самое читаемое
- Штрафы ПДД в Казахстане в 2026 году: полный разбор нарушений, сумм и последствий
- В одном из сел Абайской области модернизируют уличное освещение
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 20 апреля
- Ведущий университет ВКО получил наивысшую оценку рейтинга QS Stars
- Более 200 жителей Алматы получили новое жилье по программе реновации