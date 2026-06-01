Экспорт казахстанской сельхозпродукции в Иран вырос почти вдвое

Казахстан и Иран намерены дальше укреплять сотрудничество в сельском хозяйстве и расширять взаимную торговлю.

Министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров провел встречу с министром промышленности, рудников и торговли Ирана Сейедом Мохаммадом Атабаком. Стороны рассмотрели перспективы роста поставок сельхозпродукции, развитие логистики и запуск совместных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе.

Айдарбек Сапаров отметил, что Казахстан рассматривает Иран как одного из ключевых партнеров в регионе в сфере аграрной торговли. Он подчеркнул, что экономики двух стран взаимодополняют друг друга, а товарооборот в сельском хозяйстве показывает устойчивый рост.

По итогам 2025 года объем торговли агропродукцией между странами вырос на 55,8% и достиг 342 млн долларов США – это 79% всей двусторонней торговли. Экспорт казахстанской сельхозпродукции почти удвоился и составил 238,5 млн долларов. Поставки зерна также значительно увеличились – более 1,1 млн тонн на сумму 225,3 млн долларов.

Отдельный акцент был сделан на расширении экспорта зерна в Иран, а также увеличении поставок говядины и баранины, соответствующих международным ветеринарным и халал-стандартам.

Также обсуждался потенциал поставок растительных масел и других видов продовольствия, которые могут быть востребованы на иранском рынке.

Иранская сторона выразила заинтересованность в дальнейшем росте торговли с Казахстаном. Сейед Мохаммад Атабак подчеркнул готовность развивать взаимные поставки, улучшать транспортно-логистические маршруты и реализовывать совместные проекты в сфере переработки сельхозпродукции.

Отдельно министры затронули инвестиционное сотрудничество. Казахстан пригласил иранских инвесторов участвовать в проектах по глубокой переработке зерновых и масличных культур.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение продолжать активное и системное развитие сотрудничества во всех ключевых направлениях агропромышленного комплекса.

