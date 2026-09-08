Электросети в Мангистау подготовили к отопительному сезону на 100%

В Мангистауской области завершили капитальный ремонт электрических сетей в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Все запланированные на 2026 год работы выполнены на 100%, сообщили в Министерстве энергетики.

Всего в регионе отремонтировали 536 км электросетей. Кроме того, завершен капитальный ремонт двух подстанций, а также 77 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций.

Подготовка продолжается и на объектах теплоснабжения. В этом году планируется привести в порядок 11,4 км тепловых сетей. На данный момент отремонтировано 8,96 км, или 78% от запланированного объема.

На электростанциях региона уже завершен капитальный ремонт трех котлоагрегатов. Работы еще продолжаются на одном котле и трех турбинах.

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