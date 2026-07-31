Электростанции Казахстана начнут защищать от кибератак
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Пилотный проект по кибербезопасности автоматизированных систем управления технологическими процессами, запущенный на ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия», планируют масштабировать на другие объекты энергетической отрасли. Об этом передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство энергетики.
Итоги пилота обсудили на рабочем совещании после визита на станцию вице-министра энергетики Бакытжана Ильяса и вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития Досжана Мусалиева.
На ТЭЦ им показали работу главного щита управления, блочного щита управления №2 и серверной инфраструктуры, которая поддерживает автоматизированные системы управления.
Отдельно продемонстрировали решения для защиты критической информационной инфраструктуры. Среди них пассивный мониторинг промышленных сетей, контроль съемных носителей информации и платформа централизованного управления средствами информационной безопасности с функциями выявления инцидентов и защищенного привилегированного доступа.
«Сегодня вопросы кибербезопасности становятся неотъемлемой частью устойчивой работы энергетических объектов. Внедрение современных решений позволяет своевременно выявлять потенциальные угрозы, повышать устойчивость автоматизированных систем управления и обеспечивать надежность энергоснабжения потребителей», - подчеркнул вице-министр энергетики.
Досжан Мусалиев указал на необходимость межведомственного взаимодействия при защите критической информационной инфраструктуры и на потребность опираться на современные отечественные и международные практики.
Стороны договорились продолжить сотрудничество по укреплению киберустойчивости объектов топливно-энергетического комплекса.
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