Казахстан и США обсудили устойчивость поставок энергоресурсов
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Надежность экспортной инфраструктуры стала темой переговоров Казахстана и США. Министр энергетики Ерлан Аккенженов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Казахстане Джули Стаффт, передает BAQ.KZ.
Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в энергетической сфере и подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении стратегического партнерства между Казахстаном и США.
Особое внимание уделили обеспечению региональной энергетической безопасности, надежному функционированию экспортной инфраструктуры и устойчивости поставок энергоресурсов на мировые рынки.
По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжить активный диалог в рамках Стратегического энергетического партнерства. Речь идет о развитии взаимовыгодного сотрудничества, привлечении инвестиций и реализации совместных инициатив в энергетическом секторе.
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