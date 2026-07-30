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Казахстан и США обсудили устойчивость поставок энергоресурсов

30 Июля 2026, 14:01
АВТОР
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МЭ РК 30 Июля 2026, 14:01
30 Июля 2026, 14:01
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Фото: МЭ РК

Надежность экспортной инфраструктуры стала темой переговоров Казахстана и США. Министр энергетики Ерлан Аккенженов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Казахстане Джули Стаффт, передает BAQ.KZ.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в энергетической сфере и подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении стратегического партнерства между Казахстаном и США.

Особое внимание уделили обеспечению региональной энергетической безопасности, надежному функционированию экспортной инфраструктуры и устойчивости поставок энергоресурсов на мировые рынки.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжить активный диалог в рамках Стратегического энергетического партнерства. Речь идет о развитии взаимовыгодного сотрудничества, привлечении инвестиций и реализации совместных инициатив в энергетическом секторе.

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