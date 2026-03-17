Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым высоко оценил прошедший в стране референдум по новой Конституции, передает BAQ.kz.

Французский лидер назвал его «грандиозным шагом» на пути модернизации Казахстана и поздравил Токаева с успешным проведением голосования.

Глава государства поблагодарил Макрона за поддержку и отметил важность международной оценки реформ.

Стороны также обсудили развитие двустороннего сотрудничества — в первую очередь в сферах промышленности и энергетики. Лидеры подтвердили намерение укреплять партнёрство и договорились о будущих встречах.

Ранее Президент Казахстана принял поздравления от главы Узбекистана. Также сегодня Глава государства дал поручения по реализации Основного закона.