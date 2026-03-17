Эммануэль Макрон дал высокую оценку референдуму в Казахстане
Свое мнение президент Франции высказал в ходе телефонного разговора с Главой государства.
Сегодня 2026, 18:31
Фото: архив Акорда
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым высоко оценил прошедший в стране референдум по новой Конституции, передает BAQ.kz.
Французский лидер назвал его «грандиозным шагом» на пути модернизации Казахстана и поздравил Токаева с успешным проведением голосования.
Глава государства поблагодарил Макрона за поддержку и отметил важность международной оценки реформ.
Стороны также обсудили развитие двустороннего сотрудничества — в первую очередь в сферах промышленности и энергетики. Лидеры подтвердили намерение укреплять партнёрство и договорились о будущих встречах.
Ранее Президент Казахстана принял поздравления от главы Узбекистана. Также сегодня Глава государства дал поручения по реализации Основного закона.
