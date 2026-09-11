Энергокризис обошелся Германии более чем в 50 млрд евро

Германия потратила 50,4 млрд евро из бюджета на поддержку населения и бизнеса после энергетического кризиса, начавшегося в 2022 году. Такие данные привело Министерство финансов ФРГ в ответе на запрос депутата Бундестага.

Кризис разгорелся после резкого сокращения поставок российского газа. До этого Германия сильно зависела от российского топлива: на него приходилось около 55% газового импорта страны. В результате Берлину пришлось быстро искать альтернативных поставщиков, а цены на газ и электроэнергию резко выросли.

Чтобы смягчить последствия, власти ограничивали рост цен на энергию и выделяли финансовую помощь гражданам и компаниям. В среднем такая поддержка обошлась бюджету примерно в 600 евро на каждого жителя страны.

При этом реальные расходы Германии из-за энергокризиса были выше 50,4 млрд евро. В эту сумму не входят, например, затраты на строительство терминалов для приема сжиженного природного газа и потери бизнеса из-за дорогой энергии.

Экономисты отмечают, что масштабная господдержка помогла снизить нагрузку на жителей и не допустить массовых банкротств предприятий.