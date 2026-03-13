Ербол Хамитов прокомментировал свою победу на Паралимпиаде
Сегодня 2026, 20:46
Фото: Минтуризма и спорта РК
Казахстанец Ербол Хамитов прокомментировал свою победу на Паралимпийских играх в Италии, передает BAQ.KZ.
Спортсмен сказал, что стать чемпионом Паралимпиады было его мечтой. Ербол Хамитов отметил, что впереди его ждут еще два вида соревнований – эстафета и гонка на 20 километров.
Он поблагодарил Президента страны Касым-Жомарта Токаева и всех казахстанцев за поддержку.
Ранее паралимпийца с победой поздравил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Видео: Минтуризма и спорта РК
