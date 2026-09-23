Ерлан Кошанов избран председателем Қазақстан Халық Кеңесі. Итоги голосования объявили на первой сессии Совета, передает BAQ.KZ.

Кандидатуру Ерлана Кошанова ранее предложил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщил член счетной комиссии Мурат Абенов, из урны для голосования извлекли 121 бюллетень.

За кандидатуру Ерлана Кошанова проголосовали 120 членов Қазақстан Халық Кеңесі. Против не проголосовал никто, один член Совета воздержался.

После оглашения результатов голосования Кошанов поблагодарил Президента за оказанное доверие и выдвижение его кандидатуры, а членов Халық Кеңесі – за поддержку.

«Сегодня каждому из нас выпала большая честь и большая ответственность. Мы становимся частью нового политического института, выразителя интересов всего многогранного казахстанского общества. Именно поэтому перед всеми нами стоит задача исторического масштаба: мы должны наполнить этот институт реальным содержанием», – сказал Ерлан Кошанов.

По его словам, Қазақстан Халық Кеңесі должен стать площадкой постоянного взаимодействия граждан и государства.

«Халық Кеңесі должен стать действительно народным и в полной мере соответствовать своему названию. Он должен быть местом постоянного партнерства граждан и государства, где мнение и инициативы людей могут влиять на развитие страны», – отметил председатель Совета.

Кошанов подчеркнул, что нынешний состав стал первым Қазақстан Халық Кеңесі в истории страны.