Халық Кеңесі: политолог оценил состав и назвал главные задачи

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил состав Қазақстан Халық Кеңесі. В новый высший консультативный орган вошли 126 человек – представители регионов, этнокультурных объединений, общественных организаций и других сфер.

Состав Қазақстан Халық Кеңесі в беседе с BAQ.KZ прокомментировал политолог Газиз Абишев.

Состав Совета утвержден указом Президента от 22 сентября 2026 года. В него вошли депутаты маслихатов, члены общественных советов, представители этнокультурных объединений, общественные деятели, ученые, журналисты, спортсмены, представители образования, медицины, бизнеса, профсоюзов и молодежных организаций.

Среди них – бывшие депутаты Ермурат Бапи, Еділ Жаңбыршин и Нуртай Сабильянов, общественный деятель Мурат Абенов, глава «Казахтелекома» Багдат Мусин, президент Международного общества «Қазақ тілі» Рауан Кенжеханулы, президент Казахстанской федерации бокса Шахмурат Муталип, член правления Союза машиностроителей Казахстана Андрей Лаврентьев, а также представители различных этнокультурных объединений.

Как формировался состав

По мнению Газиза Абишева, при формировании Қазақстан Халық Кеңесі учитывалась сама концепция нового органа, который должен обеспечить представительство различных региональных и общественных групп.

«Из самой логики создания Народного совета очевидно, что это своеобразное объединение Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая. В нем должны быть представлены регионы, этнокультурные объединения и общественные организации», – отметил политолог.

Ранее Президент говорил, что в работе нового органа важно сохранить преемственность функций Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая. Также предполагалось, что в Совете будут представлены этнокультурные объединения, общественные организации, маслихаты и региональные общественные советы.

Абишев предполагает, что при подборе конкретных кандидатур мог первоначально формироваться более широкий список претендентов, после чего учитывались различные критерии представительства.

«Вероятно, сначала был сформирован большой список кандидатов – так называемый long list. Затем места распределили между представителями этнокультурных объединений, регионов и общественных организаций. Возможно, также учитывался возрастной баланс. Это сложная задача, поскольку необходимо одновременно соблюсти несколько критериев», – считает эксперт.

Насколько разнообразным получился состав

По оценке Газиза Абишева, утвержденный состав позволяет представить разные общественные группы. При этом, считает политолог, роль конкретного участника следует оценивать не только по его должности, но и по тому, интересы какой аудитории он представляет.

Отдельно эксперт обратил внимание на присутствие в Совете бывших депутатов. По его мнению, Ермурат Бапи, Еділ Жаңбыршин, Нуртай Сабильянов и другие экс-парламентарии имеют опыт взаимодействия с государственными институтами и собственную общественную аудиторию.

«В Парламент они пришли потому, что представляли определенные социальные группы и отвечали на запрос политически активной части населения. В Народном совете они могут выполнять похожую функцию», – считает политолог.

Кто может играть заметную роль

По оценке Абишева, заметными участниками работы Совета могут стать люди, уже имеющие опыт публичной, общественной или государственной деятельности.

Политолог предполагает, что опыт парламентской работы и знание законодательных процедур могут помочь бывшим депутатам активнее участвовать в обсуждении инициатив. Представители делового и профессионального сообществ, в свою очередь, могут привнести в дискуссию вопросы развития экономики и отдельных отраслей.

Среди участников, чья деятельность может быть заметна, Абишев назвал Багдата Мусина, Рауана Кенжеханулы, Шахмурата Муталипа и Андрея Лаврентьева.

«Насколько человек пользуется самостоятельным авторитетом в обществе, настолько заметной будет его роль внутри Халық кеңесі. Партийной дисциплины там не предполагается, поскольку это прежде всего площадка для обсуждения», – подчеркнул Газиз Абишев.

При этом, считает эксперт, о распределении ролей внутри нового органа можно будет говорить предметнее после начала его практической работы и формирования руководства.

Какие вопросы может обсуждать Совет

Согласно Конституции, Қазақстан Халық Кеңесі разрабатывает предложения и рекомендации по основным направлениям внутренней политики, укреплению общественного согласия, общенационального единства и солидарности, а также продвижению общенациональных ценностей. Совет также получил право вносить законопроекты в Курултай и выступать с инициативой о назначении всенародного референдума.

По мнению Абишева, среди вопросов, которые могут обсуждаться на этой площадке, – внутренняя стабильность, развитие национальной культуры, межэтническое согласие, общественные ценности и религиозная сфера.

«Важно понять, как будут сочетаться возрождение национальной культуры, либеральные ценности и рост религиозного сознания. Необходимо сбалансировать этот треугольник и обеспечить модернизацию общественного сознания без ущемления прав и оскорбления чувств традиционно настроенных слоев общества», – считает Абишев.

Первая сессия Қазақстан Халық Кеңесі пройдет в Астане 23-24 сентября