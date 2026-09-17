ЕС разработает механизм на случай массового притока мигрантов
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Европейская комиссия разрабатывает новый механизм, который позволит странам ЕС быстрее реагировать на внезапный массовый приток мигрантов. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного обращения в Страсбурге, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.
Новый инструмент планируют использовать только в чрезвычайных ситуациях, когда массовое перемещение людей носит организованный характер и может использоваться для давления на Европейский союз.
«События нынешнего лета свидетельствуют, что наши инструменты должны развиваться, особенно для чрезвычайных ситуаций. Европа должна иметь средства для защиты своих границ в любое время», – заявила фон дер Ляйен.
Для запуска механизма предполагается установить конкретные критерии. В исключительных случаях страны ЕС смогут временно и в ограниченных пределах отступать от стандартных миграционных процедур.
При этом глава Еврокомиссии подчеркнула, что новые меры должны применяться с соблюдением основных прав и принципов Евросоюза.
В Еврокомиссии рассчитывают, что механизм даст странам дополнительные возможности для действий в случае миграционного кризиса, сохранив при этом предусмотренные европейским законодательством гарантии прав человека.
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