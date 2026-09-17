ЕС разработает механизм на случай массового притока мигрантов

Европейская комиссия разрабатывает новый механизм, который позволит странам ЕС быстрее реагировать на внезапный массовый приток мигрантов. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного обращения в Страсбурге, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Новый инструмент планируют использовать только в чрезвычайных ситуациях, когда массовое перемещение людей носит организованный характер и может использоваться для давления на Европейский союз.

«События нынешнего лета свидетельствуют, что наши инструменты должны развиваться, особенно для чрезвычайных ситуаций. Европа должна иметь средства для защиты своих границ в любое время», – заявила фон дер Ляйен.

Для запуска механизма предполагается установить конкретные критерии. В исключительных случаях страны ЕС смогут временно и в ограниченных пределах отступать от стандартных миграционных процедур.

При этом глава Еврокомиссии подчеркнула, что новые меры должны применяться с соблюдением основных прав и принципов Евросоюза.

В Еврокомиссии рассчитывают, что механизм даст странам дополнительные возможности для действий в случае миграционного кризиса, сохранив при этом предусмотренные европейским законодательством гарантии прав человека.

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