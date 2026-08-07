В Кобдинском районе Актюбинской области продолжается реализация проекта по газификации сельских населенных пунктов. После завершения работ природный газ получат жители 14 сел.

Что построят

В ходе рабочей поездки аким Актюбинской области Асхат Шахаров ознакомился с началом строительства газопровода в селах Жиренкопа и Кокуй.

Проект предусматривает строительство около 150 километров подводящих и распределительных газовых сетей. На его реализацию выделено 4 млрд тенге. Основной объем строительно-монтажных работ планируется выполнить до конца текущего года, а полностью завершить проект – в 2027 году.

Какие села получат газ

По словам руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области Арысулана Айтбаева, создаваемая инфраструктура станет основой для дальнейшей газификации еще 12 населенных пунктов района. В их числе Согели, Когалы, Каракемер, Кызылжар, Акрап, Канай, Жарык, Жаманколь, Ортак, Курсай, Утек и Аксай.

После реализации проекта техническая возможность подключения к природному газу появится более чем у трех тысяч жителей этих сел.

Сейчас завершены подготовительные мероприятия. В ближайшее время подрядная организация приступит к геодезическим работам и строительству газопровода.

Что говорят жители

Жители Жиренкопы и Кокуя называют начало строительства долгожданным событием.

«Для нас это действительно историческое событие. Мы много лет поднимали вопрос газификации и не раз обращались с этой просьбой. Теперь знаем, что уже через год газ придет и в наше село. Это большая радость для всех жителей. Газ – это комфорт, безопасность и совсем другое качество жизни. Людям больше не придется заготавливать топливо и отапливать дома по-старому. Мы видим, что государство уделяет внимание даже небольшим населенным пунктам, и это вселяет уверенность в завтрашнем дне», – сказал житель села Жиренкопа Накеш Сламгали.

Какие поручения дал аким

Во время посещения объекта Асхат Шахаров поручил обеспечить качественное и своевременное выполнение всех работ, уделив особое внимание подключению социальных объектов.

«В первую очередь необходимо обеспечить подключение к газоснабжению школ, спортивных объектов, учреждений здравоохранения и культуры. Это напрямую влияет на качество жизни людей и развитие наших населенных пунктов. Работы должны быть выполнены качественно и в установленные сроки. Мы реализуем поручение Президента страны по газификации населенных пунктов. Основное финансирование проектов осуществляется при поддержке республиканского бюджета. Если бы мы рассчитывали только на возможности областного бюджета, такими темпами обеспечить населенные пункты газом было бы невозможно», – отметил аким области.

Что изменится после завершения проекта

После завершения строительства природный газ станет доступен для 551 жителя сел Жиренкопа и Кокуй.

На сегодняшний день в Кобдинском районе газифицированы 14 из 31 населенного пункта. Возможность пользоваться природным газом уже получили около 13 тысяч жителей.

В ближайшие два года благодаря реализации новых проектов количество газифицированных сел увеличится до 28. Это позволит значительно расширить инженерную инфраструктуру района и повысить качество жизни сельского населения.

Ранее 9 сел подключили к природному газу в области Жетысу.

Также в регионе ведется поэтапная работа по обеспечению населенных пунктов природным газом. Газификация региона является одним из приоритетных направлений развития инженерной инфраструктуры и направлена на повышение качества жизни жителей.

В Кербулакском районе реализация проекта началась в 2022 году. В рамках программы предусмотрено строительство около 500 километров газораспределительных сетей, которые позволят подключить к системе газоснабжения 25 населенных пунктов. Работы проводятся в несколько этапов с учетом технических возможностей и потребностей жителей.

Отметим, что развитие газовой инфраструктуры позволит обеспечить население более доступным и экологичным видом топлива, а также создать условия для дальнейшего социально-экономического развития территорий. После завершения запланированных проектов уровень газификации области Жетысу должен увеличиться, а число жителей, имеющих доступ к природному газу, превысит 500 тысяч человек.

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