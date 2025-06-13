  • 13 Июня, 16:30
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Еще одно ДТП на Республике в Астане: Lexus перевернул Chevrolet

Нарушение при повороте обернулось аварией с пострадавшим.

Сегодня, 15:32
АВТОР
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Еще одно ДТП на Республике в Астане: Lexus перевернул Chevrolet Сегодня, 15:32
Сегодня, 15:32
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В Астане произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Lexus и Chevrolet, передает BAQ.KZ.

По информации полиции, водитель Lexus, двигаясь по улице Бараева, при повороте направо не убедился в безопасности маневра, в результате чего допустил столкновение с попутным автомобилем Chevrolet. После удара второй опрокинулся на крышу.

В результате аварии пострадал пассажир Chevrolet, ему оказана медицинская помощь. Проводится проверка по факту происшествия.

Департамент полиции города Астаны напоминает о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения, внимательности за рулем и ответственности за жизнь и безопасность всех участников дорожного движения.

Днем ранее на проспекте Республики водитель автомобиля Toyota, поворачивая направо, не уступил дорогу и допустил столкновение с маршрутным автобусом Iveco. Накануне почти в этом же месте автобус врезался в столб.

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