В Астане произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Lexus и Chevrolet, передает BAQ.KZ.

По информации полиции, водитель Lexus, двигаясь по улице Бараева, при повороте направо не убедился в безопасности маневра, в результате чего допустил столкновение с попутным автомобилем Chevrolet. После удара второй опрокинулся на крышу.

В результате аварии пострадал пассажир Chevrolet, ему оказана медицинская помощь. Проводится проверка по факту происшествия.

Департамент полиции города Астаны напоминает о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения, внимательности за рулем и ответственности за жизнь и безопасность всех участников дорожного движения.