Еще три вокзала Атырауской области приняли первых пассажиров после ремонта

Пассажиры в Доссоре, Макате и Сагизе будут ждать поезда в обновленных залах. Три железнодорожных вокзала после капитального ремонта открыли в Атырауской области, передает BAQ.KZ.

Здания обновили и снаружи, и внутри. Залы ожидания и зоны обслуживания оснастили по современным требованиям.

Ремонт девяти вокзалов региона идет с сентября прошлого года. Начальник Атырауского отделения магистральной сети Аралбай Косымбаев перечислил, что уже сдано и что откроется дальше.

«На сегодняшний день введены в эксплуатацию вокзалы в Аккистау, Ганюшкино, Сагизе, Макате и Доссоре. В августе они заработают в селах Жамансор, Мукыр и Исатай, а в Атырау в октябре. Ремонтные работы вокзала в городе Кульсары близятся к завершению. Поэтапная модернизация остальных железнодорожных вокзалов региона будет продолжена», - сказал Аралбай Косымбаев.

За качеством работ следит отдельная структура. Для этого создали специальную дирекцию по модернизации вокзального хозяйства, которая проверяет соответствие ремонта требованиям, ведет мониторинг технического состояния объектов и координирует ход строительства.

Всего в Атырауской области работают 16 железнодорожных вокзалов.

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