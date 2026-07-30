Еще три вокзала Атырауской области приняли первых пассажиров после ремонта
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Пассажиры в Доссоре, Макате и Сагизе будут ждать поезда в обновленных залах. Три железнодорожных вокзала после капитального ремонта открыли в Атырауской области, передает BAQ.KZ.
Здания обновили и снаружи, и внутри. Залы ожидания и зоны обслуживания оснастили по современным требованиям.
Ремонт девяти вокзалов региона идет с сентября прошлого года. Начальник Атырауского отделения магистральной сети Аралбай Косымбаев перечислил, что уже сдано и что откроется дальше.
«На сегодняшний день введены в эксплуатацию вокзалы в Аккистау, Ганюшкино, Сагизе, Макате и Доссоре. В августе они заработают в селах Жамансор, Мукыр и Исатай, а в Атырау в октябре. Ремонтные работы вокзала в городе Кульсары близятся к завершению. Поэтапная модернизация остальных железнодорожных вокзалов региона будет продолжена», - сказал Аралбай Косымбаев.
За качеством работ следит отдельная структура. Для этого создали специальную дирекцию по модернизации вокзального хозяйства, которая проверяет соответствие ремонта требованиям, ведет мониторинг технического состояния объектов и координирует ход строительства.
Всего в Атырауской области работают 16 железнодорожных вокзалов.
Читай также:
Шесть вокзалов обновили сразу в четырёх областях Казахстана
В Кызылординской области после реконструкции открыли вокзал станции Сексеул
Самое читаемое
- Пропавшего срочника нашли в ВКО: названа причина ухода из части
- Беспилотники атаковали Рязань: сообщается о пожаре на предприятии и складе Wildberries
- На границе Казахстана и России снова выстроились километровые очереди
- Главный тренер «Челси» оценил дебютный гол Дастана Сатпаева
- Поезд протаранил КАМАЗ в Алматы: появились подробности серьезной аварии