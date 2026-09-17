«Письменные ответы не принимаются»: Еспаева обратилась к представителям госорганов

Вице-спикер Курултая Дания Еспаева потребовала от представителей государственных органов давать депутатам конкретные ответы во время обсуждения проекта бюджета, а не обещать предоставить информацию позднее в письменном виде, передает корреспондент BAQ.KZ.

Замечание прозвучало при обсуждении инвестиционных проектов, заложенных в проекте республиканского бюджета на 2027–2029 годы.

Как было отмечено на заседании, за счет трансфертов из Национального фонда на реализацию инвестиционных проектов предусмотрено около 2 трлн теңге. Почти половину этой суммы планируется направить на модернизацию транспортной инфраструктуры.

Депутаты попросили представителей Правительства назвать полный перечень проектов, общая стоимость которых составляет около 5 трлн теңге.

Вице-министр транспорта Дамир Кожахметов сообщил, что соответствующая информация будет предоставлена в письменном виде. Такой ответ вызвал замечание со стороны вице-спикера.

«Уважаемые представители государственных органов, сегодня мы специально пригласили ответственных вице-министров. Это проект трехлетнего бюджета, который вы, надеюсь, знаете наизусть. Он был утвержден совсем недавно. Когда мы рассматриваем трехлетний бюджет, говорить о том, что информация будет предоставлена письменно, неправильно. Письменные ответы не принимаются», – заявила Дания Еспаева.

Она подчеркнула, что заданный депутатами вопрос непосредственно касается расходов профильного министерства и представители ведомства должны быть готовы предоставить эту информацию при рассмотрении бюджета.

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