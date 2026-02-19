Накануне в американском издании The National Interest вышла статья Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с заголовком "Надежность – это новая сила", передает BAQ.KZ.

В публикации Касым-Жомарт Токаев отмечает, что "мир вступает в эпоху, когда стабильность стала одним из самых редких стратегических ресурсов. Конфликты множатся, геополитическое соперничество обостряется, а международные институты все чаще оказываются парализованы из-за тупиковых ситуаций, поляризации и снижения общественного доверия".

– На протяжении десятилетий мировая политика формировалась под влиянием версии глобализма, который сам по себе не был изначально ошибочным. Его заявленная цель — построение взаимосвязанного и инклюзивного международного порядка — по крайней мере на бумаге выглядела рациональной и конструктивной. Однако со временем эта концепция исказилась. Она превратилась в модель, основанную на чрезмерных идеологических предпосылках: инклюзивность без ответственности, свободы без ограничений и моральное превосходство (или исключительность), игнорирующее позиции обществ, ориентированных на суверенитет, прагматичных политиков и тех, кто руководствуется здравым смыслом. В результате глобализм постепенно утратил легитимность в глазах сотен миллионов людей по всему миру, – отмечает Президент.

По его мнению, "эта утрата доверия не была случайной. Ее усилили разоблачения коррупции беспрецедентного масштаба — укоренившейся в государственных институтах, международных структурах и политических системах ведущих государств. Участие известных политических фигур в подобных схемах лишь укрепило и без того критическое восприятие правительств, ассоциируемых с левыми идеологическими повестками.

Современная международная обстановка отражает растущий запрос на прагматизм и реализм. Этот сдвиг был особенно заметен в Мюнхене, где одни из самых содержательных идей, озвученных западными лидерами высокого уровня, подчеркнули простую истину: национальные интересы нельзя игнорировать, к суверенитету нельзя относиться как к неудобству, а стабильность невозможно построить на идеологической догме".

– Мир не отказывается от сотрудничества. Он отказывается от иллюзий. Новая формирующаяся доктрина проста: порядок должен основываться на верховенстве закона, ответственности, предсказуемости обязательств и уважении к культурной и национальной идентичности. Это не изоляционизм. Это политическая зрелость. Нигде провал прежней модели не проявился столь очевидно, как в сфере урегулирования конфликтов. Слишком долго международное сообщество полагалось на бесконечный цикл переговоров, деклараций и конференций, которые приносили лишь символические заявления. Результат известен: соглашения без исполнения, дипломатия без результата и мирные процессы без мира, – говорится Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркивает, что "мир больше не может позволить себе такой подход".

– Именно поэтому создание Совета мира по инициативе президента Дональда Трампа при поддержке Организации Объединенных Наций представляет собой значимый шаг вперед. Это не просто очередная площадка для бесконечных дискуссий. Это практическая инициатива, нацеленная на достижение конкретных результатов — прежде всего в Газе и на Ближнем Востоке", – говорится в статье.

Президент Казахстана считает, "что принципиально отличает эту инициативу — так это ее логика. Белый дом предложил действительно инновационный подход: вместо повторения исчерпавших себя политических формул выдвинута четкая и прямая концепция — мир через устойчивое экономическое развитие. Иными словами, мир рассматривается не как лозунг, а как проект: инфраструктура, инвестиции, рабочие места и будущее, в котором возобновление конфликта становится нерациональным. По своей новизне и масштабу эта инициатива заслуживает уважения и международного внимания.

В Казахстане положительное отношение к политическим принципам, связанным со стратегией президента Трампа, широко выражается на различных уровнях общественной и экспертной дискуссии: здравый смысл, защита традиционных ценностей, отстаивание национальных интересов и стремление завершать войны, а не затягивать их".

– Эти принципы находят отклик, поскольку отражают то, чего инстинктивно требует большинство обществ: безопасность, стабильность и достоинство. Поддержка Казахстаном этого направления — не риторика, а практический шаг. Именно поэтому мы решили присоединиться к Совету мира и поддержать его конкретными действиями. Это логическое продолжение решения Казахстана присоединиться к Авраамовым соглашениям. Это не просто дипломатический жест. Это стратегический выбор. Казахстан всегда придерживался сбалансированного и конструктивного подхода. Мы поддерживаем прочные отношения с Израилем, последовательно выступая в поддержку палестинского народа и решения о двух государствах как единственно устойчивой основы мира. Наше решение также продиктовано национальными интересами — с целью укрепления экономического сотрудничества, привлечения инвестиций и передачи передовых технологий. В более широком смысле мы надеемся, что это будет способствовать расширению диалога между мусульманским и еврейским мирами, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента США Дональда Трампа прибыл с рабочим визитом в Вашингтон. В его рамках Глава государства примет участие в инаугурационном заседании Совета мира.

В рамках визита Касым-Жомарт Токаев провел встречу с гражданами Казахстана, проживающими и обучающимися в Соединенных Штатах Америки.