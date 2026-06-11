Европейские инвестиции в экономику Казахстана превысили $200 млрд

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел 19-е заседание диалоговой платформы "Казахстан – Европейский Союз" с участием руководителей дипломатических миссий европейских стран, представителей международных бизнес-ассоциаций и крупных компаний, передает BAQ.kz.

В центре внимания оказались вопросы улучшения инвестиционного климата, развития транспортных маршрутов, сотрудничества в сфере критически важных минералов, технического регулирования и таможенного администрирования.

По словам Олжаса Бектенова, Европейский союз остается одним из ключевых экономических партнеров Казахстана. По итогам 2025 года товарооборот между Казахстаном и странами ЕС составил 45,2 млрд долларов. За первые четыре месяца 2026 года объем взаимной торговли достиг 12,4 млрд долларов, из которых 9,27 млрд долларов пришлось на казахстанский экспорт.

При этом устойчивый рост демонстрирует несырьевой сектор. Так, экспорт отечественной сельскохозяйственной продукции в страны Евросоюза увеличился на 34,3% и достиг 266,2 млн долларов.

Более 200 млрд долларов инвестиций

Выступая на заседании, Премьер-министр подчеркнул, что Президент Касым-Жомарт Токаев придает особое значение развитию сотрудничества с Европейским союзом.

"Сегодня на долю Европейского Союза приходится более 30% внешней торговли Казахстана. Совокупный объем европейских инвестиций в экономику нашей страны превысил 200 миллиардов долларов. Эти показатели наглядно демонстрируют высокий уровень взаимного экономического интереса между нашими странами", – отметил Олжас Бектенов.

По его словам, Казахстан продолжает курс на создание благоприятных условий для инвесторов. В стране внедряется специальный визовый режим Altyn Visa, расширяется международное присутствие Kazakh Invest, создается единый центр сопровождения инвесторов Kazakhstan Investment House, а также действует Комитет по защите прав инвесторов при Генеральной прокуратуре.

Критические минералы и Средний коридор

Отдельное внимание участники встречи уделили сотрудничеству в сфере критически важных минеральных ресурсов, которое становится одним из наиболее перспективных направлений взаимодействия Казахстана и ЕС.

Также обсуждалось развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута. За первые пять месяцев текущего года объем перевозок по Среднему коридору увеличился на 69%, а количество транспортных средств выросло на 38%.

Казахстан рассматривает этот маршрут как одно из ключевых направлений сотрудничества с Европейским союзом и рассчитывает на дальнейшее развитие инициативы Global Gateway.

Что обсуждал европейский бизнес

Представители Евросоюза и европейского бизнеса подняли вопросы защиты интеллектуальной собственности, совершенствования таможенных процедур, гармонизации технических стандартов, а также повышения предсказуемости регуляторной политики.

Представители казахстанских министерств представили разъяснения по вопросам таможенного администрирования, технического регулирования, защиты фармацевтических данных и развития минерально-сырьевой базы.

По итогам заседания Олжас Бектенов поручил профильным государственным органам провести дополнительные консультации с европейскими партнерами по всем поднятым вопросам и продолжить работу по привлечению инвестиций и реализации совместных проектов.

Читай также:

Казахстанские компании могут попасть под новый пакет санкций ЕС против России

Кыргызстан вышел из "черного списка" авиабезопасности Евросоюза спустя 20 лет