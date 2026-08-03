ExxonMobil намерена сохранить долгосрочное присутствие в нефтегазовой отрасли Казахстана. Об этом заявил президент ExxonMobil Upstream Дэн Амманн на встрече с Премьер-министром Олжасом Бектеновым, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Амманн представил планы компании по работе в стране.

Отдельно на встрече говорили о геологоразведке. В повестку также вошли внедрение современных технологий и повышение эффективности производственных процессов.

Бектенов отметил вклад ExxonMobil в укрепление потенциала казахстанского нефтегазового сектора. Правительство, по его словам, заинтересовано в успешной реализации действующих проектов и создании новых возможностей для сотрудничества.

Стороны обсудили ход совместных проектов и перспективы расширения инвестиционного взаимодействия.

По итогам встречи готовность продолжать работу подтвердили обе стороны.

Читай также:

Казахстан и еще шесть стран ОПЕК+ увеличат добычу нефти на 188 тысяч баррелей в сутки

Поступления по КПН выросли на 15,7%: Бектенов провел совещание с бизнесом