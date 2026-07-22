За первое полугодие 2026 года в Казахстане выявили 57 поддельных денежных знаков на общую сумму 259 400 тенге, сообщает корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на Национальный банк.

Среди обнаруженных подделок - 49 банкнот и восемь монет. По данным Нацбанка, это на 68,4% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда было выявлено 96 фальшивых денежных знаков.

Чаще всего подделывали банкноты номиналом 2 000 тенге. За шесть месяцев было выявлено 22 такие купюры, что составило 38,6% от общего количества подделок.

На втором месте оказались банкноты номиналом 10 000 тенге - 16 штук, или 28,1%. Еще 11 подделок, или 19,3%, пришлись на купюры номиналом 5 000 тенге. Остальные 14% составили монеты.

В Национальном банке также предупредили о рекламных объявлениях, распространяемых через социальные сети и мессенджеры. В них предлагают приобрести полиграфическую продукцию, имитирующую внешний вид настоящих банкнот национальной валюты.

На таких купюрах могут быть размещены посторонние надписи: «ПРАЗДНУЕМ ВМЕСТЕ!» и «НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПЛАТЕЖНЫМ СРЕДСТВОМ».

Нацбанк рекомендует казахстанцам внимательно осматривать банкноты, обращать внимание на надписи и проверять деньги на подлинность. Настоящие купюры имеют защитные признаки, которые можно определить визуально и на ощупь.

При обнаружении сомнительных банкнот, в том числе имитирующих внешние признаки подлинных денежных знаков, следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

Ранее Национальный банк Казахстана выпустил новые коллекционные монеты.

Также в Нацбанке сообщили, что запуск единого QR-кода не отменит возможность оплаты банковскими картами.

Кроме того, в Казахстане планируют отмечать на экране телефона звонки, поступающие от банков.